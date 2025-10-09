Foggia, via libera alla demolizione dell’ex inceneritore di via San Severo: focus rigenerazione urbana nel vivo

Il Comune di Foggia compie un passo decisivo verso la rigenerazione dell’area dell’ex inceneritore di via San Severo. Con la determinazione dirigenziale n. 1919 del 9 ottobre 2025, firmata dall’ingegnere Irene Licari, responsabile dell’Area 9 – Opere Pubbliche PNRR, si conclude con esito positivo la Conferenza di Servizi Decisoria convocata per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di demolizione e rimozione dei rifiuti presenti sul sito comunale.

L’iniziativa rientra nel programma PNRR M5C2I2.1, dedicato agli investimenti per la rigenerazione urbana finalizzati a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. L’obiettivo è restituire alla città una vasta area, da anni abbandonata e degradata, attraverso un progetto di bonifica e riqualificazione che rappresenta una delle azioni simbolo della rinascita ambientale di Foggia.

Un progetto da oltre sei milioni di euro

Il progetto ha un valore complessivo di 6,6 milioni di euro, finanziato nell’ambito del PNRR. L’appalto integrato, affidato alla società Recupero Ecologico Inerti – Rei S.r.l. di Cavallino (Lecce), prevede la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e l’esecuzione dei lavori.

La gara, aggiudicata con un ribasso del 7,1%, prevede un importo contrattuale pari a circa 4,83 milioni di euro, mentre la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati assegnati al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti guidato dall’ingegnere Antonio Nembrotte.

L’intervento consiste nella demolizione delle strutture residue dell’ex inceneritore, nella rimozione e nel corretto smaltimento dei rifiuti presenti, e nella messa in sicurezza dell’intera area. In prospettiva, il Comune intende valorizzare lo spazio con nuovi progetti di riuso compatibile, aprendo la strada a un futuro parco o a strutture pubbliche a servizio del quartiere.

Il percorso amministrativo e i pareri favorevoli

Il via libera definitivo arriva al termine di un complesso iter tecnico-amministrativo. La Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità asincrona secondo le norme del Codice dei Contratti Pubblici, ha raccolto i pareri favorevoli di tutti gli enti competenti: ARPA Puglia, ASL Foggia, Autorità Idrica Pugliese, SNAM Rete Gas e Provincia di Foggia.

L’ARPA Puglia, con nota del 29 settembre 2025, ha confermato che il piano di caratterizzazione ambientale del sito era già stato approvato dalla Regione Puglia nel 2022, non riscontrando ulteriori criticità ambientali. L’Autorità Idrica Pugliese ha espresso un sostanziale nulla osta, richiedendo soltanto la rimozione dei rifiuti lungo una fascia di tre metri dalla condotta fognaria che attraversa l’area.

Anche la SNAM Rete Gas ha comunicato l’assenza di interferenze tra i propri impianti e l’intervento previsto, mentre la Commissione Paesaggistica Provinciale ha dichiarato l’intervento “ammissibile” dal punto di vista paesaggistico e urbanistico.

Grazie all’assenza di pareri negativi o richieste di modifiche sostanziali, la conferenza si è conclusa positivamente, evitando ulteriori riunioni in forma sincrona e accelerando l’iter di approvazione.

A cura di Giovanna Tambo.