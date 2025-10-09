Milano, 9 ottobre 2025 – La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a quattro anni e mezzo di reclusione per i due imputati coinvolti nel presunto tentativo di estorsione ai danni di Riccardo Orcel, banchiere e fratello dell’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel. Al centro della vicenda, una controversa disputa familiare culminata nel trasferimento illecito all’estero dei figli della coppia e nella richiesta di una somma di denaro, che la Procura ha qualificato come un vero e proprio ricatto.

Secondo l’accusa, Elena Myandina, cittadina russa di 40 anni ed ex compagna di Riccardo Orcel, avrebbe portato i figli in Russia nel dicembre 2023 senza il consenso del padre. Insieme a lei, secondo la ricostruzione del pubblico ministero Enrico Pavone, avrebbe agito Angelo Corbosiero, 51 anni, originario di Foggia, descritto come il principale intermediario nel tentativo di ottenere denaro dal banchiere. I due, sostiene la Procura, avrebbero chiesto mezzo milione di euro in cambio del ritorno dei bambini in Italia.

Il piano, così come delineato dagli inquirenti, prevedeva la consegna di dieci assegni circolari da 50mila euro ciascuno a un notaio milanese, che avrebbe dovuto fungere da garante dell’accordo. Solo dopo il pagamento, i minori sarebbero stati riportati nel nostro Paese. Una condizione che, secondo il pubblico ministero, configurerebbe un chiaro tentativo di estorsione aggravato dal coinvolgimento di minori.

Durante la requisitoria, il pm Pavone ha chiesto tre anni di reclusione per Myandina e quattro anni e mezzo per Corbosiero, ritenuto il principale artefice della parte economica della vicenda. Entrambi sono imputati anche per sottrazione e trattenimento di minori all’estero, reato che punisce chi impedisce a un genitore l’esercizio della potestà genitoriale.

Il caso ha attirato notevole attenzione per la notorietà della famiglia Orcel. Riccardo, ex presidente di una banca russa, vive da anni tra Londra e Milano. Dopo la fine della relazione con Myandina, la coppia avrebbe intrapreso una lunga e complessa battaglia legale per la custodia dei figli, culminata nel gesto estremo della donna di portarli in Russia. Da quel momento, il banchiere avrebbe perso ogni contatto con i bambini, ricevendo in seguito – secondo la sua denuncia – la richiesta di versare la somma di 500mila euro “per rivederli”.

Le indagini, coordinate dal pool della Procura milanese specializzato in reati contro la persona, hanno ricostruito nei dettagli le comunicazioni tra i due imputati e il banchiere, comprese le istruzioni per predisporre gli assegni circolari e il luogo della presunta consegna. L’episodio, secondo quanto emerso in aula, avrebbe avuto luogo a ridosso delle festività natalizie del 2023, quando Orcel avrebbe deciso di rivolgersi alle autorità italiane e russe per denunciare la scomparsa dei figli.

Nel corso del processo, la difesa di Myandina ha sostenuto che non si sia trattato di un’estorsione, ma di un tentativo disperato di “trovare un accordo” per il bene dei bambini, in un contesto di conflitto familiare esasperato. Corbosiero, dal canto suo, ha negato ogni coinvolgimento diretto, affermando di essersi limitato a fare da tramite in una trattativa privata tra ex conviventi.

La sentenza è attesa nelle prossime settimane davanti alla sesta sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Simi. Se le richieste della Procura venissero accolte, per i due imputati si profilerebbe una condanna severa.

Lo riporta Lapresse.it