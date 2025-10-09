"Ingegneri!! Per carità 33 33 33". Addio all'attore Paolo Bonacelli, celebre Leonardo con Benigni e Troisi

Si è spento l’8 ottobre 2025 a Roma, all’ospedale San Filippo Neri, Paolo Bonacelli, uno degli attori più riconoscibili e apprezzati del panorama artistico italiano. Aveva 88 anni ed era nato il 28 febbraio 1937 a Civita Castellana. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla moglie, Cecilia Zingaro.

Nel corso di una carriera lunga e intensa, Bonacelli ha collaborato con alcuni dei più grandi registi italiani, da Pier Paolo Pasolini, che lo volle in Salò o le 120 giornate di Sodoma – ruolo che gli valse la Targa Mario Gromo – a Mauro Bolognini, Francesco Rosi, Michelangelo Antonioni, Liliana Cavani, Massimo Troisi e Roberto Benigni, interpretando tra l’altro Leonardo Da Vinci in Non ci resta che piangere. Con Johnny Stecchino ottenne importanti riconoscimenti, tra cui il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento.

Una carriera tra teatro e cinema

Formatosi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, Bonacelli ha costruito una carriera solida e raffinata, iniziando sul palcoscenico e approdando poi al cinema. Debuttò in Cadavere per signora (1964), ma il successo arrivò con Salò di Pasolini, che lo consacrò come uno dei volti più forti e controversi del cinema d’autore.

Negli anni successivi ha lavorato con maestri del cinema come Elio Petri e Massimo Troisi, alternando film impegnati a commedie popolari, e mantenendo sempre un forte legame con il teatro, considerato la sua vera casa artistica. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti figurano il Premio Gassman alla carriera e il Premio Renato Simoni per la fedeltà al teatro di prosa.

La vita privata

Bonacelli ha sempre difeso con discrezione la propria privacy, preferendo parlare attraverso i ruoli piuttosto che in interviste pubbliche. Della sua vita privata si sa che ha avuto un figlio, Leone Barilli Bonacelli, nato nel 1970 dalla relazione con l’attrice Carlotta Barilli. Negli ultimi anni era sposato con Cecilia Zingaro, che ha dato l’annuncio della scomparsa.

Con la sua arte e la sua presenza, Paolo Bonacelli lascia un segno indelebile nel cinema, nel teatro e nella televisione italiana, diventando esempio di versatilità, intensità e passione artistica.

