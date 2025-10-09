Innocenza Starace (AVS): "1000 euro al km valgono la vita di una persona?"

“1000 euro al km valgono la vita di una persona?

Secondo la Provincia di Foggia No!

Sono iniziati ieri i lavori di rifacimento del manto stradale ad opera della Provincia di Foggia sulla SP 141 delle Saline nel tratto che va dallo Sciale delle Rondinelle fino allo Scalo dei Saraceni.

Sicuramente necessario ad impedire problemi di viabilità in quanto la presenza di buche e avvallamenti metteva in serio pericolo il traffico sull’arteria.

Peccato che la Provincia guidata da Giuseppe Nobiletti non abbia preso in considerazione la proposta del Comune di Manfredonia, lanciata da noi di Europa Verde – Verdi di Manfredonia, di inserire dei dissuasori luminosi catarifrangenti per gli animali nel tratto ripristinato.

Qualcuno penserà: “Perchè spendere diecimila euro per salvaguardare la vita della fauna?” Oppure: “Così ci importa di qualche lontra o qualche altro animale selvatico?”

Peccato che quella strada è attraversata anche da cinghiali.

Allora pensiamo alla vita degli automobilisti che passano di notte e che potrebbero investirlo, un cinghiale, andando a velocità sostenuta, sul manto appena rifatto.

Quante possibilità ci sono di rimanere gravemente feriti o, Dio non voglia, di morire?

Eppure niente. Solo asfalto e nessun dissuasore catarifrangente (a proposito per chi non li avesse mai visti sono ve li mostro in foto: sono quelle appendici azzurre attaccate ai normali catarifrangenti rossi).

Auguriamoci che non succeda mai nulla.

Ma se dovesse succedere, allora ricordatevelo: si poteva evitare.

Noi lo abbiamo detto e lo abbiamo scritto e protocollato diversi mesi fa e la responsabilità sarà della provincia.“