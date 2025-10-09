Bari – Dieci anni di amministrazione regionale guidata da Michele Emiliano hanno reso la Puglia più “ricca, operosa e attrattiva”. A certificarlo, numeri alla mano, è l’Istat, che nel periodo 2014-2023 registra una crescita del Prodotto Interno Lordo del 10,9%, la performance migliore tra le regioni del Mezzogiorno e superiore alla media nazionale (10,5%) e a quella del Centro-Nord (10,3%).

Secondo i dati, il valore prodotto in regione è aumentato di oltre 8 miliardi di euro, mentre l’occupazione ha toccato livelli record: 1 milione e 304mila occupati a fine 2024, con il tasso di disoccupazione sceso al 9,3%, il migliore degli ultimi decenni.

Campo (PD): “Risultati concreti, frutto di una visione e di investimenti”

“Sono numeri che parlano da soli – afferma l’avvocato Paolo Campo, consigliere regionale del Partito Democratico – e che testimoniano i risultati di un decennio di buon governo. La Puglia è cresciuta più del resto del Paese grazie a una visione di lungo periodo e alla capacità di tradurla in politiche concrete per lo sviluppo e l’occupazione”.

Il rappresentante del PD evidenzia come la Regione Puglia abbia avuto un ruolo decisivo in questa crescita, immettendo nel circuito economico quasi 14 miliardi di euro tra fondi per investimenti, programmi di Puglia Sviluppo, sostegni alle imprese durante la pandemia e il nuovo ciclo di programmazione comunitaria.

“Abbiamo sostenuto le imprese, favorito l’innovazione, creato occupazione stabile. Il Partito Democratico ha accompagnato con lealtà e impegno il presidente Emiliano in questo percorso – sottolinea Campo – offrendo ai cittadini risultati tangibili, non promesse o opinioni labili e infondate”.

Una Puglia che attrae e produce

Nel bilancio del decennio spiccano anche i dati sulla crescita dell’attrattività del territorio, sia per gli investimenti esteri sia per il turismo, comparto che ha registrato tassi di incremento costanti e un crescente impatto sul PIL regionale.

“Abbiamo dimostrato – conclude Campo – che con una buona amministrazione, capace di programmare e di ascoltare, anche il Sud può essere protagonista di sviluppo e modernità. La Puglia è oggi un modello di efficienza e di crescita sostenibile”.

FOTO