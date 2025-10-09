Edizione n° 5849

Home // Manfredonia // La cucina del Golfo: il sapore autentico del mare e della terra

MANFREDONIA La cucina del Golfo: il sapore autentico del mare e della terra

Appena si entra in un vicolo del centro o si passeggia sul lungomare al tramonto, l’aria sa di mare, di olio buono

La cucina del Golfo: il sapore autentico del mare e della terra

ph IMMAGINE ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
9 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ci sono città che si raccontano con le parole, e altre che si raccontano con i profumi. Manfredonia appartiene alla seconda categoria. Appena si entra in un vicolo del centro o si passeggia sul lungomare al tramonto, l’aria sa di mare, di olio buono, di pane appena sfornato. La cucina manfredoniana non è una collezione di piatti: è una lingua viva, un modo di dire chi si è, da dove si viene e cosa si ama.

Il mare è il primo ingrediente. Le barche rientrano ogni mattina al porto e i ristoratori scelgono direttamente dai pescherecci il pescato del giorno: triglie, seppie, scampi, cefali, spigole, vongole e soprattutto i mitici ricci di mare, simbolo della gastronomia locale. La tradizione vuole che si mangino crudi, con pane e vino bianco freddo, guardando l’orizzonte. Un rito che vale più di qualsiasi ricetta scritta: è l’essenza del vivere sul mare.

Poi c’è la cucina popolare, quella nata nelle case, con pochi ingredienti e tanta fantasia. I piatti tipici raccontano un popolo abituato a far tesoro di ciò che la natura offre. Le orecchiette con le cime di rapa, l’acquasale con pomodori, cipolla e olio extravergine, il pancotto con erbe selvatiche e patate, la tiella di riso, patate e cozze: ricette povere, ma ricche di gusto e storia. Ogni ingrediente ha una provenienza locale, ogni sapore una memoria contadina o marinara.

Non mancano i piatti che uniscono mare e terra, come la zuppa di pesce alla sipontina, densa e profumata, servita con pane casereccio abbrustolito. Ogni famiglia ha la propria versione, tramandata come un segreto. “La mia zuppa deve sapere di mare e di vento”, racconta spesso qualche anziana signora del borgo. Ed è proprio quel vento salato, che entra nelle case e nelle cucine, a dare un sapore unico ai piatti di Manfredonia.

Anche i dolci parlano il linguaggio della tradizione. Le cartellate di Natale, ricoperte di vincotto, le scaldatelle, i taralli al vino bianco, le zeppole di San Giuseppe: ogni festa ha il suo profumo. E poi c’è l’immancabile olio del Gargano, denso e verde, che lega tutto in un equilibrio perfetto. È l’oro liquido di questa terra, il filo che unisce la tavola del mare a quella dei campi.

Oggi la gastronomia di Manfredonia vive una nuova stagione. Giovani chef reinterpretano le ricette tradizionali con creatività, senza snaturarne l’anima. Nascono ristoranti che valorizzano il pesce locale, botteghe di prodotti tipici, eventi come il “Festival del Gusto del Golfo”, che ogni anno richiama turisti e appassionati.

Ma il segreto resta sempre lo stesso: semplicità, autenticità, amore per le cose vere.
Perché a Manfredonia, il sapore non si inventa: si eredita, come un dialetto o una carezza.

di Michele Solatia

