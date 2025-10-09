Edizione n° 5848

8 Ottobre 2025

8 Ottobre 2025 - ore  09:12

Le origini antiche di Manfredonia e Siponto

STORIA Le origini antiche di Manfredonia e Siponto

Siponto, oggi quasi inghiottita dal tempo, fu uno dei centri più antichi e fiorenti della Daunia

Le origini antiche di Manfredonia e Siponto

ph cultura.gov.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
9 Ottobre 2025
Manfredonia

Manfredonia nasce due volte. La prima volta quando il mare di Siponto, all’alba della civiltà daunia, si popolò di pescatori e commercianti che guardavano all’altra sponda dell’Adriatico. La seconda, quando un re visionario, Manfredi di Svevia, decise di ricostruire una città dalle rovine, restituendole vita, dignità e futuro. Due fondazioni, due anime: una sepolta nella sabbia e nei resti delle stele daunie; l’altra scolpita nella pietra bianca e nei sogni della dinastia sveva.

Siponto, oggi quasi inghiottita dal tempo, fu uno dei centri più antichi e fiorenti della Daunia. Le tracce risalgono all’età del ferro, ma le sue fondamenta affondano ancora più indietro: nella civiltà dei Dauni, popolazione misteriosa che lasciò testimonianze uniche, come le celebri stele antropomorfe conservate nel Museo Nazionale di Manfredonia. Quelle lastre incise, ritrovate nelle campagne circostanti, raccontano volti, gesti, scene di guerra e di vita quotidiana di un popolo che conosceva l’arte e la memoria.

Nel periodo romano, Siponto divenne porto strategico lungo la via Traiana, punto di passaggio obbligato per chi, da Roma, voleva raggiungere l’Oriente. Il mare la nutriva e la difendeva, ma fu anche la sua condanna. Le paludi, le epidemie, e infine i terremoti la piegarono. Nel XIII secolo, quando la città giaceva ormai semidistrutta, intervenne il re Manfredi, figlio di Federico II, che comprese l’importanza di quel luogo per la Puglia e per la sua corona.

Fu lui, nel 1256, a ordinare la costruzione di una nuova città poco più a nord: Manfredonia. Un nome che porta ancora la sua impronta e il suo destino. “Qui risorgerà la luce del mio regno”, pare abbia detto osservando la piana garganica che si apre sul golfo. E così fu. Le maestranze sveve tracciarono una pianta regolare, le mura si alzarono robuste, e il porto tornò a essere il cuore pulsante dei traffici con Venezia, Ragusa e l’Albania. Manfredonia divenne presto un crocevia di lingue, merci e culture.

Con gli Angioini e poi con gli Aragonesi, la città continuò a crescere, ma conservò sempre un senso di indipendenza e fierezza, quasi ereditato dal suo fondatore. Lo dimostrano le leggende popolari che ancora oggi circolano: Manfredi che cavalca tra le onde al tramonto, il suo fantasma che veglia sulla baia, il vento che porta il suo nome come un sussurro antico. In fondo, Manfredonia non è mai stata solo pietra e mare: è un racconto che si rinnova, una rinascita continua.

Oggi, chi percorre la strada che collega il centro moderno al Parco Archeologico di Siponto, può leggere in pochi chilometri un intero romanzo: dal tempo dei Dauni alle rovine romane, dalla basilica paleocristiana alle architetture medievali. La storia non è mai scomparsa del tutto; ha solo cambiato pelle. E Manfredonia, “la città che nacque due volte”, resta la prova vivente che dalle rovine può germogliare una bellezza più forte del tempo.

di Michele Solatia

Nessun campo trovato.