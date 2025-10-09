Manfredonia, controlli in mare: sequestrato pescato e multa per violazioni

MANFREDONIA – Nella mattinata odierna i militari della Guardia Costiera di Manfredonia, sotto il coordinamento del 6 Centro di Controllo Area Pesca (C.C.A.P.) della Direzione Marittima di Bari, hanno sottoposto a ispezione un motopeschereccio di rientro da una battuta di pesca.

Le verifiche poste in essere dai militari hanno permesso di accertare la presenza, nascosta dietro un altro apparato, di un dispositivo che permetteva la disattivazione e il conseguente occultamento del segnale elettronico trasmesso dalla Blue Box (l’apparato che permette di verificare che l’attività di pesca non venga effettuata in zone vietate), impedendo di fatto la visibilità del motopeschereccio. Tale condotta rappresenta una grave violazione delle disposizioni di legge nazionali e comunitarie volte a garantire il corretto svolgimento delle attività di pesca, per una gestione sostenibile a tutela delle risorse marine.

Dalle verifiche è altresì emerso come il Comandante del peschereccio non avesse adempiuto neanche agli obblighi previsti sulla compilazione del log book, ossia il “giornale di pesca” dove vengono annotate tutte le fasi della battuta di pesca, che servono a garantire anche una corretta filiera. Al termine delle verifiche al Comandante del motopesca venivano comminate due sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro e l’assegnazione di 3 punti sulla licenza di pesca e sul libretto di navigazione (al raggiungimento di 18 punti interviene la sospensione della licenza). Il pescato, circa 70 kg di prodotto vario, ritenuto idoneo al consumo umano da parte del personale ASL intervenuto, veniva devoluto in beneficienza a organismi caritatevoli locali.

Il Comandante del motopesca è stato altresì diffidato a non riprendere il mare prima di aver ripristinato la funzionalità di tutti gli apparati presenti a bordo. La Guardia Costiera ribadisce il proprio impegno nel garantire il rispetto delle normative e nella tutela del patrimonio marino, invitando tutti gli operatori del settore a mantenere comportamenti responsabili e conformi alle disposizioni in vigore.