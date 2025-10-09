Manfredonia: il busto di Simón Bolívar sarà restaurato e collocato nel Comune

Manfredonia – Il busto di Simón Bolívar, simbolo di fratellanza tra l’Italia e il Venezuela, sarà rimosso dalla piazza omonima e sottoposto a restauro, per poi essere collocato all’interno del Palazzo di Città. L’iniziativa nasce su richiesta dell’Associazione per la Cooperazione Italo-Venezuelana “José Antonio Anzoátegui” Manfredonia – Puerto La Cruz, presieduta dal dott. Michele Caterino, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al sindaco Domenico La Marca e all’assessore Francesco Schiavone per la sensibilità dimostrata.

Negli ultimi anni, l’opera era stata più volte oggetto di atti vandalici e incuria, con episodi che avevano offeso il valore storico e simbolico del monumento. Come sottolineato dal presidente Caterino, «la piazza era diventata un luogo di degrado, soprattutto a causa del comportamento incivile di alcuni cittadini».

Il busto, che rappresenta una figura di rilievo nella storia del Sud America, sarà restaurato da un artista locale e tornerà presto a splendere in una nuova collocazione più sicura e decorosa.

«Questo gesto – ha spiegato Caterino – restituisce dignità non solo a Bolívar, ma anche al legame profondo tra la nostra comunità e il Venezuela, terra che ha accolto per secoli tanti italiani come fratelli».

Il comunicato si chiude con le parole della giornalista venezuelana Soledad Morillo Belloso, che riassumono lo spirito di questa amicizia: «Abbiamo tutti amici italiani. Molti venezuelani sposati con italiani. Tra creoli e italiani si è intrecciata una storia comune, fatta di proverbi, ricette e abbracci. Gli italiani non sono semplicemente arrivati in Venezuela: ne sono diventati parte».