Manfredonia, procede il cantiere del nuovo asilo nido nel comparto CA5: liquidata la seconda rata dei lavori

Prosegue secondo cronoprogramma l’intervento per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale nel comparto CA5 del Piano Regolatore Generale, un’opera strategica per l’ampliamento dei servizi alla prima infanzia finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”. Con la determinazione dirigenziale n. 1815 del 3 ottobre 2025, il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali del Comune di Manfredonia, architetto Michele Prencipe, ha disposto la liquidazione della seconda rata di acconto in favore della ditta SICES Srl unipersonale, l’impresa aggiudicataria dei lavori, per un importo complessivo di 117.011,24 euro, comprensivo di IVA.

Un investimento da 1,44 milioni di euro per 60 nuovi posti

Il progetto, dal valore complessivo di 1,44 milioni di euro, rientra nel programma PNRR “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato con fondi europei Next Generation EU. L’intervento prevede la costruzione di una struttura completamente nuova, destinata ad accogliere 60 bambini, con spazi moderni e sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale.

Il Comune di Manfredonia è stato inserito tra i beneficiari dei finanziamenti ministeriali con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 79 del 30 aprile 2024, e ha poi confermato la propria adesione con la delibera commissariale n. 63 del 27 maggio 2024.

Le tappe amministrative e l’avanzamento dei lavori

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato affidato agli ingegneri Fabio Rinaldi e Luigi Di Biase con determinazione n. 1753 del 18 ottobre 2024. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo (determinazione n. 461 del 14 marzo 2025), i lavori sono stati consegnati ufficialmente all’impresa il 14 marzo 2025, con l’autorizzazione al subappalto parziale alla Cosmic Srl, anch’essa con sede a Manfredonia.

La prima rata di acconto era stata liquidata ad agosto 2025 per un importo di 158.064,60 euro, a seguito dei lavori eseguiti fino al 28 luglio 2025.

Con l’atto di ottobre si procede ora al pagamento del secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), relativo alle opere completate fino al 26 settembre 2025, per un valore certificato di 332.626,98 euro.

Le verifiche tecniche e la regolarità amministrativa

L’istruttoria curata dal funzionario responsabile ingegnere Giuseppe Di Tullo, direttore dei lavori e responsabile del procedimento, ha attestato la regolarità della documentazione, la conformità delle opere e la regolarità contributiva della ditta esecutrice, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La somma liquidata trova copertura nel capitolo 5913 del bilancio comunale 2025, destinato ai finanziamenti PNRR per l’edilizia scolastica. Il pagamento è stato autorizzato “ai fini della rendicontazione su piattaforma REGIS”, come previsto dalle regole di monitoraggio dei fondi europei.

A cura di Michele Solatia.