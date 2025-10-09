Manfredonia, ufficiale la convocazione dei comizi elettorali: si vota il 23 e 24 novembre 2025 per la Regione Puglia

È ufficiale: il Comune di Manfredonia ha pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia, che si svolgeranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.

Il decreto, firmato dal sindaco Domenico la Marca, dà così avvio alle procedure amministrative che porteranno i cittadini pugliesi alle urne per scegliere il nuovo governo regionale. L’atto richiama le disposizioni della legge regionale n. 2 del 28 gennaio 2005, che disciplina le modalità di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali, e i decreti successivi che hanno regolato proroghe e adempimenti legati alla durata degli organi elettivi.

I seggi e gli orari di voto

Le operazioni preliminari di insediamento degli uffici elettorali di sezione avranno inizio sabato 22 novembre, alle ore 16.

La votazione, invece, si terrà:

domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23:00;

lunedì 24 novembre, dalle 7:00 alle 15:00.

Gli elettori dovranno presentarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale personale e di un documento di riconoscimento valido. Il manifesto precisa inoltre che gli aventi diritto potranno esercitare il voto anche nel caso in cui siano inseriti nelle liste elettorali in seguito a una sentenza che li dichiari elettori del Comune.

L’elenco delle sezioni

Il manifesto ufficiale pubblicato all’Albo pretorio riporta in dettaglio l’elenco dei 59 seggi elettorali allestiti sul territorio comunale.

Le sezioni saranno dislocate principalmente presso gli istituti scolastici cittadini, tra cui:

Istituto De Sanctis (via San G. Bosco),

Istituto Croce (via Della Croce),

Istituto Scaloria (via Calvecchia),

Istituto Ungaretti (via del Fico),

Scuola Materna Rione Occidentale – via Raffaello,

Istituto 5° Circolo – via Coppa Nevigata,

Istituto “Perotto” (via Della Croce),

Plesso Montagna – San Salvatore, già scuola rurale della frazione.

Ogni plesso accoglierà una o più sezioni, numerate da 1 a 59, per garantire la distribuzione dei flussi elettorali e la piena accessibilità agli elettori.

Con la pubblicazione della convocazione, si apre ufficialmente la fase pre-elettorale. Nei prossimi giorni verranno affissi i manifesti con le liste dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste circoscrizionali per i seggi del Consiglio regionale. La macchina organizzativa è già in moto: gli uffici comunali preposti stanno predisponendo il materiale elettorale, mentre la Prefettura coordinerà la distribuzione e la vigilanza sul corretto svolgimento del voto.