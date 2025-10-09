Ottobrata da record, sole e caldo anomalo in tutta Italia

L’autunno sembra essersi preso una lunga pausa. Nei prossimi giorni l’Italia sarà infatti avvolta dal pieno dell’ottobrata, quel periodo tipicamente caratterizzato da sole, temperature miti e clima quasi primaverile, che quest’anno si presenta in forma particolarmente intensa. Un’area di alta pressione con il suo centro motore posizionato nei pressi del Regno Unito sta consolidando la propria influenza anche sul nostro Paese, garantendo giornate stabili, cieli sereni e temperature in aumento su gran parte del territorio nazionale.

Un fenomeno tra tradizione e meteorologia

Il termine ottobrata affonda le sue radici nella tradizione romana ottocentesca: un tempo, durante queste giornate luminose e calde, si organizzavano gite fuori porta e pranzi all’aperto, come se l’estate volesse concedere un ultimo saluto prima dell’inverno. E anche quest’anno lo scenario si ripete, con cieli limpidi e valori termici ben oltre la media stagionale, più simili a quelli di fine aprile che di inizio ottobre.

Breve parentesi instabile

Nonostante la prevalenza del bel tempo, tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre è atteso un temporaneo peggioramento. L’arrivo di venti umidi da ovest favorirà la formazione di una circolazione depressionaria in estensione dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale. Il fenomeno porterà nuvolosità più diffusa e qualche pioggia sparsa, in particolare su Sardegna e Sicilia, dove si prevede un cielo coperto e possibili rovesci localizzati. Sul resto della Penisola, invece, il tempo resterà prevalentemente stabile.

Il picco dell’ottobrata nel weekend

Sarà nel fine settimana che vivremo il culmine di questa ottobrata eccezionale. Il vortice iberico perderà forza, lasciando spazio a un nuovo rinforzo dell’alta pressione. Le temperature continueranno a salire, con picchi di 27-28°C nelle zone interne della Sardegna e valori tra 23 e 25°C sul resto del Paese. Un clima quasi estivo, ideale per trascorrere le giornate all’aperto.

Quando finirà l’ottobrata?

Secondo le ultime previsioni, l’alta pressione resterà dominante fino a martedì 14 ottobre, mantenendo il tempo stabile e il clima insolitamente mite. Tuttavia, a partire da mercoledì 15, si profila un cambio di scenario: un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa potrebbe riportare piogge, nuvolosità diffusa e un brusco calo delle temperature. Un ritorno all’autunno che ci ricorderà, finalmente, che ottobre è pur sempre ottobre.

