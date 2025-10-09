Edizione n° 5849

CALEMBOUR

CRONACA Polizia municipale fa rimuovere auto sindaca Campobasso

Forte, 'a mia discolpa posso dire che non l'ho parcheggiata io'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

L’auto della sindaca di Campobasso Marialuisa Forte è stata fatta rimuovere stamattina dalla Polizia Municipale. E’ accaduto nei pressi dell’Università, dove la prima cittadina si era recata per partecipare ad una iniziativa, ed è stata la stessa sindaca a raccontarlo a margine della presentazione di Sabato al Borgo, sempre stamattina, a Palazzo San Giorgio.

“Che le multe stiano aumentando lo posso testimoniare in prima persona – ha riferito ai giornalisti spiegando il motivo del suo ritardo – visto che quando sono uscita non ho più trovato la macchina, era stata portata via con il carro attrezzi”. Stessa sorte è toccata anche ad altre macchine tutte parcheggiate in divieto di sosta nella stessa zona. “A mia discolpa – ha concluso – posso dire che non l’ho parcheggiata io”.

Lo riporta l’ANSA

