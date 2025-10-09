C’è un punto, nel golfo di Manfredonia, dove la luce cambia colore. È il punto esatto in cui il mare incontra la storia, e dove un sovrano svevo decise che da quelle acque sarebbe rinata una città. Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, non fu solo un re guerriero, ma un uomo di cultura e di visione. Quando, nel XIII secolo, le paludi e i terremoti avevano distrutto l’antica Siponto, comprese che quel tratto di costa non poteva restare deserto. Era un luogo troppo prezioso per la Puglia, troppo legato alla memoria della sua dinastia per essere abbandonato.

Le cronache raccontano che Manfredi scelse personalmente il sito dove far sorgere la nuova città. Si dice che osservò il profilo del Gargano, il vento che soffiava da nord, le acque tranquille del porto naturale, e pronunciò parole rimaste nella tradizione popolare: “Qui nascerà una città degna di mio padre e della sua grandezza.” Da quel sogno nacque Manfredonia, la città che porta il suo nome.

Il progetto fu ambizioso. L’urbanistica seguiva criteri moderni per l’epoca: una pianta razionale, con strade larghe e diritte, mura solide e una rocca a proteggere il mare. Il castello, ancora oggi imponente, fu il primo simbolo visibile della nuova città. Gli architetti di corte — esperti delle costruzioni federiciane — utilizzarono la pietra chiara del Gargano, disegnando linee severe e torri quadrate, in perfetto stile svevo. Attorno, cominciarono a sorgere le case dei pescatori, i magazzini, le chiese, le botteghe. In pochi anni, dalle rovine di Siponto si alzò una città viva, pronta a raccogliere l’eredità del Regno di Sicilia.

Federico II, il “puer Apuliae”, aveva lasciato in Puglia un’impronta indelebile: castelli, leggi, cultura, lingua. Manfredi ne fu l’erede spirituale. Parlava latino e volgare, amava la poesia dei trovatori e la scienza araba, ma conosceva anche il valore della strategia e del potere. Manfredonia doveva essere, per lui, un segno politico: un punto di forza militare e un centro di scambi nel Mediterraneo. Non un semplice rifugio, ma un ponte tra Oriente e Occidente.

La città crebbe in fretta, protetta dalle mura e dal nome del suo sovrano. Tuttavia, il destino di Manfredi fu breve e drammatico. Nel 1266, sconfitto a Benevento da Carlo d’Angiò, cadde in battaglia. Le cronache raccontano che il suo corpo non fu mai ritrovato: secondo la leggenda, il mare lo accolse per custodirlo per sempre. Da allora, ogni tramonto sul golfo di Manfredonia sembra un tributo al suo re fondatore: il cielo che si tinge di rosso come la sua armatura, il mare che ne ripete il nome in un sussurro.

Dopo la caduta degli Svevi, gli Angioini presero il controllo del regno. Manfredonia, pur ferita, resistette. La città continuò a prosperare, divenne sede vescovile, porto di traffici e crocevia di culture. Ma lo spirito di Manfredi non la abbandonò mai. Nel Rinascimento, nel Settecento, e perfino nell’Ottocento borbonico, i poeti e gli storici locali continuarono a invocare la memoria del “re gentile”, simbolo di orgoglio e libertà.

Oggi, camminando sul lungomare, lo si ritrova ovunque: nella statua bronzea che guarda verso il mare, nei resti delle antiche mura, nel disegno urbano che ancora rispetta la sua logica originaria. Manfredonia non è solo un nome, ma una dichiarazione d’amore verso la storia. È la città che porta nel cuore un sovrano scomparso e il suo sogno incompiuto.

E forse è proprio per questo che, ancora oggi, ogni volta che il sole tramonta dietro il Gargano, sembra che Manfredi sia lì, a vegliare sul suo popolo, tra la luce e il mare.

di Michele Solatia