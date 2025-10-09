PESCARA, 9 ottobre 2025 – Domani mattina, alle 9, presso la Corte d’Appello di Perugia, si apre il nuovo processo per la tragedia di Rigopiano, l’hotel in provincia di Pescara travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, nella quale persero la vita 29 persone. Si tratta dell’appello bis disposto dalla Cassazione, che lo scorso 3 dicembre ha accolto in parte il ricorso della Procura generale, chiedendo di riesaminare alcune posizioni alla luce di nuove valutazioni giuridiche.

Il nuovo procedimento coinvolge dieci imputati, tra cui sei funzionari della Regione Abruzzo accusati di disastro colposo, e altri quattro, fra i quali l’ex sindaco di Farindola, chiamati a rispondere di omicidio colposo, reato ormai prossimo alla prescrizione.

Il nodo della prevenzione e la Carta valanghe

La riapertura del processo nasce da un punto chiave individuato dalla Suprema Corte: la mancata applicazione della Carta di Localizzazione del Pericolo da Valanghe (CLPV). Secondo i giudici, i dirigenti regionali avrebbero dovuto predisporre il documento previsto dalla normativa di settore, che individua le aree soggette a rischio valanghe. Se quella carta fosse stata redatta e applicata, l’hotel Rigopiano – situato ai piedi del versante nord del Gran Sasso – sarebbe stato probabilmente classificato come struttura a rischio e, dunque, chiuso o soggetto a limitazioni d’uso nei mesi invernali.

“Era tale conclusione possibile e anche dovuta”, scrissero gli ermellini nelle motivazioni che hanno portato alla decisione di rimettere in discussione parte delle assoluzioni di secondo grado. In sostanza, la Cassazione ha stabilito che la prevenzione avrebbe potuto evitare la tragedia, configurando così una possibile responsabilità per omissione da parte degli organi regionali competenti.

Gli imputati e i capi d’accusa

I sei dirigenti regionali rinviati a giudizio per disastro colposo sono: Carlo Giovani, Carlo Visca, Sabatino Belmaggio, Vincenzo Antenucci, Emidio Primavera e Pierluigi Caputi. A loro si contesta di non aver adottato le misure previste dalla legge per la mappatura del rischio valanghe sul territorio abruzzese.

Per quanto riguarda gli altri quattro imputati – Ilario Lacchetta (ex sindaco di Farindola), Enrico Colangeli (tecnico comunale), e i funzionari provinciali Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio – restano in piedi le accuse di omicidio colposo e lesioni, ma si tratta di reati che, salvo eccezioni, sono destinati a cadere in prescrizione nel corso del procedimento.

Le altre posizioni: condanne confermate e assoluzioni definitive

Nella stessa sentenza, la Cassazione aveva invece confermato l’assoluzione dell’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e del dirigente della Prefettura Leonardo Bianco, imputati di depistaggio, ritenendo non sussistenti gli elementi per sostenere l’accusa. Per entrambi resta in piedi, ma in via di prescrizione, la condanna per omissione di atti d’ufficio e falso ideologico.

Confermate infine anche le condanne nei confronti dell’ex gestore dell’hotel Rigopiano e del geometra che aveva redatto la relazione allegata al permesso di ristrutturazione dell’albergo, riconosciuti colpevoli di falsità ideologica in atti pubblici.

Un processo simbolo della mancata prevenzione

Il nuovo processo a Perugia si annuncia complesso e carico di valenza simbolica. La strage di Rigopiano – che nel gennaio del 2017 scosse l’intero Paese per l’enorme numero di vittime e le drammatiche immagini dei soccorsi – resta una ferita aperta per l’Abruzzo. La questione della prevenzione e della pianificazione del rischio naturale sarà il fulcro dell’appello bis: i giudici dovranno stabilire se l’omessa applicazione degli strumenti di tutela ambientale e urbanistica possa configurare una responsabilità penale diretta per i funzionari pubblici.

La difesa, dal canto suo, punta a dimostrare che la mancata redazione della Carta valanghe non ebbe incidenza diretta sull’evento, sostenendo che si trattò di una valanga eccezionale e imprevedibile, provocata da condizioni meteorologiche straordinarie.

Ma per i familiari delle vittime, che da anni attendono una verità completa e definitiva, il nuovo processo rappresenta un’ultima possibilità di giustizia per una tragedia che, secondo molti, poteva e doveva essere evitata.