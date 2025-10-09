La provincia di Foggia chiude i primi otto mesi del 2025 con una crescita positiva, ma più contenuta rispetto al resto della Puglia. Lo rivela il nuovo Osservatorio Turistico Regionale, che analizza in dettaglio i flussi, la provenienza dei visitatori e le performance economiche di ogni territorio.

Arrivi e presenze: +6,4% e +4,3%

Da gennaio ad agosto 2025 Foggia ha registrato un +6,4% di arrivi e un +4,3% di presenze, contro l’11,8% e il 10,1% della media regionale.

Gli arrivi complessivi superano quota 1,26 milioni, mentre le presenze raggiungono oltre 6 milioni. La crescita è costante ma moderata, frenata da un rallentamento nei mesi estivi: luglio e agosto segnano rispettivamente +1,9% e +2,0%, mentre la primavera resta il periodo più dinamico (+22,8% a maggio).

Le località trainanti

Secondo i dati dell’Osservatorio, le cinque principali destinazioni della provincia restano Vieste, San Giovanni Rotondo, Peschici, Rodi Garganico e Foggia città. Vieste continua a essere la capitale turistica del Gargano, con oltre 321 mila arrivi e 1,45 milioni di presenze, in lieve aumento (+2,6% di presenze e +3,2% di arrivi). San Giovanni Rotondo, trainato dal turismo religioso, cresce del 16,3% negli arrivi, confermandosi una meta solida e destagionalizzata.

Rodi Garganico e Peschici mostrano invece segnali di saturazione, con incrementi marginali o in calo.

Provenienza dei turisti

Il mercato estero, pur in espansione, resta ancora limitato rispetto al resto della regione. Le principali nazionalità di provenienza sono Germania (33 mila arrivi), Polonia (25 mila) e Francia (21 mila). L’analisi regionale mostra che Foggia ha il più basso tasso di internazionalizzazione: mentre Bari e Brindisi superano il 50% di arrivi stranieri, il Gargano si ferma attorno al 25%, segno di una forte prevalenza del turismo nazionale.

Andamento storico e trend decennale

Nel periodo 2015–2025 gli arrivi e le presenze in Capitanata sono cresciuti costantemente, con un recupero completo dopo la pandemia. Tuttavia, la crescita relativa è inferiore a quella delle altre province pugliesi.

Il trend indica una polarizzazione verso le aree costiere, con le zone interne ancora marginali. Vieste resta il motore principale, ma i comuni dell’entroterra faticano ad attrarre nuovi flussi, confermando la necessità di diversificare l’offerta.

Prezzi e ricettività

Nel 2025 le tariffe medie nella provincia si attestano a 93 euro a notte, in aumento del 4% rispetto al 2024. Pur restando tra le più basse della regione, il dato segnala un progressivo riallineamento ai livelli medi pugliesi.

Il REVPAR (ricavo per camera disponibile) resta più contenuto rispetto a Bari e Lecce, ma in crescita grazie alla maggiore stabilità primaverile e autunnale.

Le strutture ricettive extra-alberghiere – B&B, case vacanza, affittacamere – rappresentano oggi oltre il 60% delle nuove aperture.

Sostenibilità e capacità di carico

I dati ambientali dell’Osservatorio rivelano una criticità crescente per le aree a maggiore concentrazione turistica. A Vieste, ad esempio, i consumi idrici e la produzione di rifiuti urbani raddoppiano nei mesi estivi, mentre il rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente raggiunge oltre 50 a 1.

Questi indicatori segnalano una pressione insostenibile sul territorio, che rischia di compromettere la qualità dell’esperienza e la vivibilità locale. La sfida per i prossimi anni sarà bilanciare crescita economica e tutela ambientale.

Sentiment e qualità percepita

Sul fronte della soddisfazione dei visitatori, Foggia ottiene un Sentiment Index di 85,7/100, inferiore alla media regionale (86,7) ma in miglioramento nel comparto degli affitti brevi, dove arriva a 88,9/100, tra i migliori della Puglia.

Ottimi risultati anche per il comparto enogastronomico, che registra 85,4/100, confermando la crescita dell’offerta locale tra Gargano e Tavoliere.

Questi dati dimostrano che, pur con margini di miglioramento, la provincia sta recuperando competitività grazie alla qualità dell’accoglienza diffusa.

Prospettive per il futuro

Per Foggia, il 2025 rappresenta un anno di transizione: la crescita c’è, ma è più lenta rispetto alla media regionale. Il potenziale di sviluppo resta enorme, soprattutto se si investirà in internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità. Il Gargano conferma il suo ruolo iconico, ma la vera sfida è portare il turismo anche nelle aree interne, tra borghi, enogastronomia e turismo naturalistico, per trasformare la Capitanata in un sistema turistico completo e duraturo.