MIZUKI Un giudice e i fantasmi del passato: nel nuovo corto di Sara Strafile il tormento di chi ha giudicato troppo

Un anziano e scorbutico giudice in pensione decide di scavare nel proprio passato, affrontando un percorso interiore che lo condurrà a una macabra presa di coscienza

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
9 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

CERIGNOLA / MANFREDONIA – Un anziano e scorbutico giudice in pensione decide di scavare nel proprio passato, affrontando un percorso interiore che lo condurrà a una macabra presa di coscienza. È questa la sinossi del nuovo cortometraggio diretto da Sara Strafile, girato tra Cerignola e Manfredonia il 26 e 27 aprile 2025, che promette di unire introspezione psicologica e tensione drammatica in un racconto intenso e dal forte impatto visivo.

Un cast tecnico e artistico d’eccellenza

Il progetto, realizzato con una squadra di giovani professionisti del cinema pugliese, vede la regia di Sara Strafile, con una sceneggiatura firmata da Mirko J. Keeper e Giovanni Casalino.
La direzione della fotografia è affidata a Marco Rizzi, mentre Stefano Simone cura il montaggio. Le musiche originali portano la firma di Daniele Piscitelli, mentre la parte grafica e animata è stata realizzata dalla motion designer Lucia Zullo.
Il color grading è di Andrea Sponsillo, con Angela Daloiso nel ruolo di segretaria di edizione.
Il fonico di presa diretta è Robb MC, affiancato dai microfonisti Robb MC e Giuseppe Valente; il missaggio audio è curato da Vittoria Diletta Filograsso.
La scenografia e i costumi sono firmati da Serena Faccilongo, mentre il trucco è opera di Valentina Tambasco.

Nel cast spiccano Antonio Potito nei panni del giudice protagonista, Antonella Cirillo (l’infermiera), Giovanni Scopece (lo psicologo), Marco Mansi (il commissario), la stessa Sara Strafile (la fioraia), Mirko J. Keeper (l’agente) e Matteo Perillo (l’autista).

Location tra Cerignola e Manfredonia

Le riprese si sono svolte tra Cerignola, presso Spazio Aperto, e Manfredonia, tra la floricoltura Floridea di Rignanese Massimo, Spaziando – Baldassarre Arredamenti, e il giardino privato della famiglia Rignanese Giuseppe.
Scenari autentici e suggestivi, capaci di amplificare il senso di realismo e introspezione che attraversa l’intero racconto.

Il percorso artistico di Sara Strafile

Sara Pia Strafile, nata a Foggia l’11 marzo 1999 e residente a Cerignola, è una giovane autrice e regista emergente. Dopo aver conseguito il diploma accademico di primo livello in Cinema, Fotografia e Audiovisivo presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia, prosegue i suoi studi nel campo del Cinema e della New Media Art.
Nel corso della sua formazione, ha collaborato su diversi set cinematografici ricoprendo ruoli differenti — tra cui assistente alla fotografia, aiuto regista e seconda operatrice di camera — maturando un’esperienza trasversale che oggi si riflette nella sua poetica visiva e nella sensibilità narrativa.

Filmografia e opere video-artistiche

Nel suo percorso figurano diverse opere di video-arte, tra cui:

Corpi Invisibili (2023)

Paura d’essere (2023)

Reviver (2025)

E una serie di cortometraggi che spaziano dal dramma alla sperimentazione visiva:

Dolceamaro (2023)

Mizuki (2025)

