Foggia, da Forth Worth in scena al Moody ‘Buddy Whittington’

Foggia – UNA lunga serata di blues attende il Moody Jazz Café. Inserito all'interno della rassegna "Lune…dì Jazz", mercoledì 11 novembre si svolge il concerto della Buddy Whittington Blues Band. Cinquantenne chitarrista texano, Buddy Whittington proviene dalla scuola di John Mayall, Bluesbreakers, storico gruppo del re del Brithis Blues. Buddy Whittington ha ricoperto negli anni 90 e nei primi anni del 2000 il ruolo che in precedenza spettava ( di diritto) ad Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, Coco Montoya. In 15 anni di militanza nella leggendaria formazione guidata da John Mayall, Buddy Whittington si è affermato un talento della chitarra elettrica e del blues attuale arrivando a condividere il palco con Eric Clapton e Gary Moore. Whittington ha pubblicato nel 2008 il suo primo omonimo.

Sul palco del Moody Jazz Café sarà affiancato da tre musicisti di conclamata reputazione: Pete Stroud al basso, Roger Cotton all’hammond (entrambi fidati session-man di Peter Green) e il polivalente Darby Todd alla batteria.

Buddy Whittington

Nato a Fort Worth il 28 Dicembre 1956, Buddy Whittington ha cominciato a suonare la chitarra ad otto anni, dopo aver tratto ispirazione dai dischi dei Beatles e dei Rolling Stones di sua sorella. Ma, ad ogni modo, sono stati i Bluesbreakers di John Mayall con Eric Clapton la sua maggiore influenza da giovane. Negli anni ’80 formò una band (nella quale cantava anche) il cui nome era “The Sidemen”, che riscosse un notevole successo di pubblico.

Dopo aver aperto un concerto per i Bluesbreakers di John Mayall, il talent scout del British Blues lo sceglie per sostituire Coco Montoya nella leggendaria band. A tutt’oggi, confermato come uno dei musicisti più apprezzati dei Bluesbreaker, con grande stima della stampa, Buddy continua a stupire gli ascoltatori in tutto il mondo con le sue performance e il suo contributo compositivo nei dischi di John Mayall. Nel 2008 pubblica il suo primo disco solista. Il disco: Buddy Whittington (2008, Etichetta Blues Boulevard – Distribuzione Audioglobe)