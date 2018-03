Consiglio Ministri, Italia-Cile, 115 accordi interuniversitari

Di:

Roma – SU proposta del Ministro degli affari esteri, il Consiglio dei Ministri ha approvato la ratifica dei tre atti internazionali.1)di cooperazione scientifica e tecnologica. L’Accordo permetterà di rafforzare la cooperazione fra Italia e Cile nel settore interuniversitario, nel quale i due Paesi hanno sviluppato un partenariato importante. Sono già vigenti 155 accordi interuniversitari, di cui 111 nel campo tecnico-scientifico. Le modalità della cooperazione previste sono: scambi di informazioni, seminari, progetti congiunti, creazione di centri, di laboratori e di reti bi nazionali.La cooperazione potrà essere estesa anche ai centri di ricerca, e alle loro reti che operano presso le università, con positive ricadute per le imprese che si avvalgono della collaborazione di tali enti per lo sviluppo tecnologico dei propri prodotti e dei processi industriali, e per la formazione professionale e la crescita occupazionale nei territori dove sorgono.2)sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia. L’Accordo intende fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali.3) Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesaIl Memorandum d’intesa definisce, in coerenza con il quadro normativo in materia di import/export di materiali per la difesa, i termini della collaborazione bilaterale in materia di: scambio di informazioni nel settore della sicurezza e difesa; iniziative inerenti il supporto logistico; supporto e attività addestrative presso le aziende italiane. L’intesa, inoltre, intende rafforzare il coordinamento nel settore fra i due Paesi stabilendo dei punti di contatto nazionali e la costituzione di una apposita Commissione mista di sicurezza e difesa.Redazione Stato