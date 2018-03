“Questo è il mio paese” girato nel Gargano (DIRETTA TV)

Di:

Roma/Gargano. IN programma da lunedì 9 novembre 2015, in prima serata su Rai 1, la nuova serie tv “Questo è il mio paese”, diretta da Michele Soavi, con Violante Placido, Francesco Montanari, Fausto Maria Sciarappa, Valentina Romani, Loredana Cannata, Ninni Bruschetta e con la partecipazione di Michele Placido. Soggetto e sceneggiatura di Sandro Petraglia ed Elena Bucaccio. Una produzione Rai Fiction – Cross Productions . Prodotta da Rosario Rinaldo per Cross Productions.

http://www.fiction.rai.it – Anna non ha nemmeno quarant’anni quando diventa sindaco. Senza esperienze politiche pregresse e con pochi alleati, lotta contro i giganti per difendere l’integrità dell’istituzione che rappresenta e per il bene della popolazione.

Dopo una prima fase di lavorazione (3 novembre 20 dicembre 2014), le riprese della serie tv ‘Questo è il mio paese” sono riprese da lunedì 16 marzo 2015 e per 6 settimane. Prodotta da Cross Productions e Rai Fiction col supporto logistico di Apulia Film Commission, la fiction è stata girata tra Vico del Gargano, Manfredonia, Ischitella, San Marco in Lamis e Foresta Umbra (Foggia).

Tra l’altro, le riprese hanno visto come scenario la Chiesa del Purgatorio di Vico del Gargano, una fra le piu’ antiche e misteriose del paese garganico che ha ospitato l’accademia degli Eccitati Viciensi, una sorta di illuminati del 700′. La scena è stata incentrata sul funerale di un ragazzo trucidato durante un corteo funebre da aguzzini della mafia locale (la scena dell’omicidio era stata girata nel Dicembre 2014 in piazza Castello sempre a Vico del Gasrgano). Oltre agli attori principali sono presenti molti vichesi che hanno un ruolo marginale o di comparsa.

