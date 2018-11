Evadono dai domiciliari, arrestati 20enne di Manfredonia e minore

Di:

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato Nicola Ciliberti, ventenne di Manfredonia, già con precedenti di polizia, e un minore di Monte Sant’Angelo, anch’egli già noto alle Forze dell’Ordine e tratto in arresto lo scorso 12 giugno per un furto all’interno dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Gli stessi sono stati arrestati per evasione dagli arresti domiciliari, cui entrambi si trovavano sottoposti.

I Carabinieri li hanno notati scendere da un autobus di linea tentando, con fare sospetto, di nascondersi alla loro vista. Immediatamente bloccati, sono stati identificati e tratti in arresto.

La procura della Repubblica di Foggia, tempestivamente informata, ne ha disposto la risottoposizione alle medesime misure ed il loro accompagnamento ai rispettivi domicili.

