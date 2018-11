Foggia. Polizia sventa furto al bar tabacchi

Di:

Foggia. Durante le ore della scorsa notte, verso le 4, agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti sono intervenuti tempestivamente in Via Ignazio D’Addedda per segnalazione da parte di un cittadino di un furto in atto presso un bar tabacchi.

Giunti sul posto i Poliziotti da un primo controllo esterno non riscontravano nulla di anomalo, ma da un più accurato esame dei luoghi, riscontravano la forzatura della porta d’ingresso del condominio del civico 350 e di una porta tagliafuoco, il tutto per accedere ad un locale del condominio dove vi era il serbatoio e l’autoclave, sito alle spalle dell’attività commerciale in questione. Qui ignoti ladri avevano iniziato a praticare un foro nel muro, ma grazie all’intervento delle Volanti i malfattori non riuscivano nel loro intento per cui si davano alla fuga.

Continuano i controlli serrati del territorio che, anche grazie alla collaborazione della cittadinanza, consentono alla Polizia di Stato di svolgere la propria azione in modo tempestivo e proficuo.