Furti a pellegrini, arrestato 40enne a San Giovanni Rotondo

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, nel corso dei normali servizi perlustrativi, hanno arrestato tre persone, una su ordine di carcerazione e due per evasione dagli arresti domiciliari.

Il primo a finire in manette è stato il quarantatreenne del posto Pio Fini.

Fini, già denunciato nel corso degli ultimi anni per numerosi furti, anche a danno di turisti in pellegrinaggio presso il Santuario di Padre Pio, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione cittadina in esecuzione di un ordine di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Foggia, poiché condannato ad espiare una pena di sei mesi di reclusione in quanto riconosciuto responsabile di un furto in appartamento, commesso a San Giovanni Rotondo nel settembre del 2008.

In quell’occasione i militari dell’Arma lo avevano arrestato in flagranza di reato, dopo averlo riconosciuto mentre si allontanava da un’abitazione dalla quale aveva sottratto alcuni oggetti di valore.

L’Autorità giudiziaria ha quindi ora disposto il suo accompagnamento presso il suo domicilio, dove dovrà rimanere in regime di detenzione domiciliare.