Ospedale Teresa Masselli Mascia, Consiglio

Di:

Il Presidente del Consiglio Comunale Maria Anna Bocola ha differito la convocazione del Consiglio Comunale, alle ore 18.00 di mercoledì 14 novembre 2018 (in precedenza convocato per martedì 13 novembre), presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato”, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

“Situazione Ospedale Teresa Masselli Mascia”

Si precisa che, ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, trattasi di -Adunanza Aperta-.