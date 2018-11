Progetto costruzione Poliambulatorio ASL, presentazione

Di:

La Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini ospiterà il prossimo mercoledì 14 novembre la conferenza aperta – alla stampa ed alla cittadinanza – al fine di illustrare il progetto di costruzione della nuova palazzina che ospiterà il Poliambulatorio ASL. Si tratta degli “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica. Intervento n. 1 – Lavori di costruzione di una struttura polifunzionale nel Comune di San Severo. Approvazione schema protocollo d’intesa fra ASL FG e Comune di San Severo”.

Alla Conferenza, che avrà inizio alle ore 17,30, prenderanno parte il Sindaco avv. Francesco Miglio, il Direttore Generale ASL Foggia dr. Vito Piazzolla, l’Assessore alla Sanità ed Urbanistica dr. Raffaele Fanelli, l’Assessore ai LL.PP. ing. Luigi Montorio, il presidente della IV Commissione Consiliare Socio – Sanitaria dott.ssa Arcangela De Vivo.

Il costo intervento è pari a € 5.500.000,00. La costruzione della struttura consentirà all’ASL la riduzione della spesa corrente, in particolare di quella sostenuta per locazione passive di immobili destinati a servizi territoriali nonché il miglioramento dei servizi sanitari offerti sul territorio con la realizzazione della predetta struttura polifunzionale che accoglierà il Consultorio Familiare, l’Ufficio invalidi-Servizio Protesi e Ausili, il Dipartimento Medicina Fisica Riabilitativa, il Centro Diurno per disagiati mentali, il Centro di Riabilitazione per Disabili ed il SERT.