So’ cangéte schjitte i rime

Ammizz’a stréde, juna voce,

lla menèstre ne nge coce,

mange chi porte a paste,

se ne ndine statte a caste.

Sop’u luche c’ji cangéte

e tu ne dice chica ji stéte?

“No!”, responne llu Frecone,

“Cittite, ne nn’ji cangéte llu temone,

ce so’ meschète schjitte i rime,

ma tutt’ji rumaste accum’e prime.”

Pascalonia

Son cambiati solo i remi

In mezzo alla strada, un’unica voce/ la minestra non si cuoce,/ mangia chi porta la pasta,/ se non hai, resti a casa./ Sul luogo è cambiato/ e tu non dici chi è stato?/ “No!” risponde il Frecone,/”State zitti, non è cambiato il timone,/ si sono mescolati solo i remi/ ma tutto è rimasto come prima.”