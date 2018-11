Di:

Si fa sempre più difficile e fuori controllo la si­tuazione per l’amministrazione Riccardi a Manfredonia. Commissariamento e dissesto potrebbero scattare all’inizio del 2019, se anche il secondo semestre 2018 si ri­velerà un fallimento. Lo ha an­ticipato a chiare lettere la Cor­te dei conti, Sezione regiona­le di controllo, nell’ultima deli­berazione, alla luce del man­cato rispetto, ad oggi del pia­no di rientro triennale. Ma come in un pericolosissi­mo ed inevitabile effetto do­mino il disastro finanziario di Palazzo San Domenico e l’in­debolimento della maggio­ranza (che ha spinto il sinda­co Angelo Riccardi) all’ulti­mo rimpasto di giunta e alla sostituzione dell’amministra­tore unico della partecipata dei rifiuti ASE spa, stanno sal­tando anche altre postazioni di potere.

Fonte Lucia Piemontese, L’Attacco

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/ambiente/item/62200-vieste-e-gli-altri-comuni-fuori-dall-ase?fbclid=IwAR1T27wYG5Va79yuKZ8D7VIZfg8_4IL9-SHiScLXRIVoGUjmTIDefuQXKK4