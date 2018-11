Zapponeta: direzione lavori per realizzazione nuova struttura polifunzionale

Di:

Zapponeta. La ASL Foggia ha aggiudicato in via definitiva la “Direzione dei lavori, misure e contabilità” per la costruzione della struttura polifunzionale che accoglierà i servizi sanitari della Città di Zapponeta.

Il professionista incaricato avrà il compito di dirigere i lavori di realizzazione del nuovo Poliambulatorio, attualmente dislocato in locali in fitto.

La struttura, di cui è stato già approvato il progetto, sarà realizzata con finanziamenti previsti dal P.O.R. 2014-2020 su un terreno sito in via Papa Giovanni XXIII, ceduto formalmente dall’amministrazione comunale alla ASL Foggia.

I locali, di circa 450 metri quadri, ospiteranno quattro ambulatori, il centro unico di prenotazione, una sala d’attesa, la postazione 118, il servizio di continuità assistenziale.

Gli uffici tecnici aziendali, intanto, stanno già predisponendo la gara per l’affidamento dei lavori.

La realizzazione del nuovo poliambulatorio rientra tra gli obiettivi del “Piano Pluriennale degli investimenti per interventi infrastrutturali” della ASL Foggia, finalizzati all’azzeramento della spesa per locazione passiva.

In riferimento a questo specifico obiettivo il Piano prevede, infatti, il trasferimento dei servizi aziendali da locali in fitto, spesso onerosi e inadeguati allo svolgimento delle attività sanitarie, a strutture nuove e di proprietà aziendale, realizzate con i finanziamenti ottenuti.