Manfredonia, gli amici commossi “Ciao Tonino, anima del bar”

E’ deceduto prematuramente nella giornata di ieri, 08 novembre 2019, il sig. Antonio Paglione, referente del Bar Pace di Manfredonia. Il ricordo degli amici, inviato, con richiesta di pubblicazione, a StatoQuotidiano.it

Il testo

“Oggi (ieri per chi legge,ndr) 08 Novembre 2019 è venuto a mancare Antonio Paglione più noto come “Tonin u Bar pace” una persona che sin da piccolo ha iniziato la carriera di barista e proprio in quel bar all’epoca, noto come il Bar Schiavone, è iniziata la sua vita prima come dipendente e poi come titolare!

“Quando si entrava in quel bar si respirava un’aria di allegria, un’aria di famiglia”

Quando si entrava in quel bar si respirava un’aria di allegria, un’aria di famiglia, un’aria di accoglienza e ricordo sempre ogni qualvolta entravo lui era sempre lì dietro il suo posto ed ognuno che entrava era pronto con le sue battute goliardiche e molto apprezzate da tutti. Questa sua bravura, questo suo spirito di lavoro, Tonino l’ha trasmesso anche ai suoi tre figli: prima Mimmo e Fabio, poi Michele subentrato sei mesi fa!

Ora che ci hai lasciato Tonino mi mancherà sentire quando io entravo il tuo “ Eeeeh …”

Ora che ci hai lasciato Tonino mi mancherà sentire quando io entravo il tuo “ Eeeeh vai vai”, o quando effettuavo la ricarica subito eri pronto a dire “ come ti carico” Noi tutti siamo molto addolorati per la tua prematura scomparsa la tua morte ha scombussolato mezzo paese ma soprattutto tua moglie e i tuoi figli i quali in questi giorni erano tristi e anche se non lo davano a capire i loro occhi parlavano chiaro!

Domani (oggi per chi legge,ndr) ti daremo l’ultimo saluto ma ti porteremo sempre nei nostri cuori e, anche se sarà difficile ripartire senza di te, in quel bar continueremo a ricordarti perché potrà morire il corpo ma il ricordo mai!

Addio Tonino R.i.p.”.