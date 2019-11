Sold out a Milano per rapper MECNA “Foggia sulla mia pelle” (FOTO – VIDEO)

. Successo ieri al Fabrique di Milano per, cantante rapper originario di Foggia. Al termine della serata, registrato un sold out con circa 3000 persone presenti.

Oltre a una recente intervista con Le Iene, Corrado Grilli, in arte Mecna, ha lanciato il suo 5° album meno di un mese fa, che ha subito esordito al sesto posto tra i più venduti in Italia.

Su 3 date esclusive, 2 sono andate sold-out (Milano ieri e Napoli in giornata, altri 1500 spettatori).

Ieri, durante il concerto, un gruppo di ragazzi tra il pubblico ha alzato al cielo una sciarpa del Foggia, Mecna l’ha notata ed ha sottolineato davanti a tutti quanto lui senta cucita sulla propria pelle la città foggiana. Subito dopo, l’artista ha cantato “71100”. un pezzo che, dal titolo, si può facilmente intuire a cosa faccia riferimento.

Corrado “Mecna” Grilli nasce il 26 Marzo 1987 a S. Giovanni Rotondo (FG) e passa gran parte della sua vita nella sua città, Foggia. Durante il primo anno di Lic eo scopre che dall’altra parte del mondo fanno una musica bellissima, e si appassiona al rap quindi nel 2000 insieme a Lustro forma la Microphones Killarz, alla quale si aggiungerà subito dopo Totò Nasty. I tre iniziano a produrre e confrontarsi con altre realtà, dapprima regionali e dopo anche nazionali. E’ così che nel 2005 esce, accompagnato da due tape intitolati “Stacanovisti”, il primo lavoro in studio, “No Problem”. Lo stesso anno Mecna ed ElDoMino lavorano assieme per “Propaganda”, autoprodotto e distribuito da FunkYaMama, che riceve delle ottime critiche. Nel 2007 esce poi il secondo disco della Microphones Killarz, dal titolo No Sense distribuito dalla Saifam/Self in tutta Italia.

Il disco riscuote un grande successo a livello di pubblico, e stende le basi per il futuro disco del gruppo. Nel 2009 Mecna, Kiave, Ghemon, Macro Marco, Hyst, DjImpro, Rafè & Negrè decidono di unirsi tutti sotto il nome di Blue-Nox Academy, dapprima tramite il blog (), ma successivamente anche attraverso collaborazioni e showcase che nel tempo hanno reso chiaro lo scopo del collettivo; punta a creare una nuova coscienza dell'hip-hop attraverso varie forme d'arte. Grazie anche alla collaborazione con Macro Marco, nel 2010 esce il primo vero lavoro solista, di un Mecna più maturo e consapevole, "Le valigie per restare". Un EP in freedownload suche riesce a far confluire l'attenzione su questo (nuovo) giovane artista.