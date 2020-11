Arredare con stile mediante l’illuminazione

Il mondo dell’illuminazione è in continua evoluzione. Questo per stare al passo con i continui progressi tecnologici che rendono la nostra casa sempre più smart e funzionale, ma anche per rispondere alle esigenze di design delle case moderne.

Le fonti illuminazione in una casa, infatti, giocano un ruolo da protagonista nell’arredamento. Non solo consentono di esaltare alcuni dettagli nell’architettura della casa, ma spesso possono esse stesse presentarsi come dei complementi d’arredo a sé stanti, che da sole riempiono ed impreziosiscono una zona della nostra casa.

Andiamo a vedere alcune idee per sfruttare l’illuminazione ed arredare con stile la nostra casa.

Faretti, strisce led, e lampade da terra

Creare delle nicchie con dei faretti in gesso è un ottimo modo per dare personalità ad una parete. Se questa è realizzata in cartongesso, non sarà difficile ricavare una nicchia ed inserire un faretto che servirà per creare un’illuminazione d’accento dove potremo esporre una foto a cui teniamo particolarmente o degli oggetti che vogliamo mettere in evidenza.

Queste nicchie saranno come dei piccoli gioielli incastonati nella parete.

Le strisce led sono tra le fonti di illuminazioni più versatili che ci siano, grazie alla loro semplicità di applicazione, ma anche al fatto che non occupano molto spazio. Dovremo solo scegliere dove installare la nostra strip led: sul profilo della nostra libreria, per esaltare una struttura particolare realizzata in cartongesso, sotto le mensole, ma anche sotto i pensili della cucina… non dovremo fare altro che dare libero sfogo alla nostra fantasia.

Alcune strip led utilizzano la tecnologia RGB, che consente di modificare non solo la colorazione della luce, ma di dare il via ad una serie di giochi di luce, che potremo sfruttare per ricreare un’atmosfera festosa ed allegra, ma anche una rilassante e romantica.

Sfruttare l’illuminazione di riflesso è un altro ottimo modo per arredare con stile attraverso la luce. A tal proposito potremmo utilizzare delle cornici per strisce led. Queste cornici vengono montata lungo tutta la parete, in prossimità del soffitto, andando a creare un’illuminazione perimetrale.

Le diverse forme delle cornici consentono di ottenere effetti diversi, con la luce che si riflette sul soffitto, sulla parete, o su entrambi. In alcuni casi, la posizione della striscia led è tale da dare origine all’effetto Wall Washer, una cascata di luce che si perde gradualmente sulla parete, un effetto moderno e sofisticato.

Le lampade da terra sono un altro classico esempio di come sia possibile arredare mediante una fonte di luce. Possiamo scegliere il modello e lo stile che più ci piace tra quello etnico, minimal, moderno, urban…

Anche quando sarà spenta comunque dirà la sua nel nostro interno, facendo la sua parte nel donare un tocco di equilibrio e personalità.

E quando la sera avremo intenzione semplicemente di rilassarci con una illuminazione più soffusa e discreta, non dovremo fare altro che accenderla e spegnere le altre luci della stanza.