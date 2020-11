Barone: “Landella sulla salute non si assume le sue responsablità”

Foggia, 09 novembre 2020. “L’ordine dei Medici lancia un comunicato dove chiede il lockdown generale. Io voglio riportarvi queste parole riferite alla Puglia. A questo punto io sono fermamente convinta che si debba pensare chiudere tutto. E invierò questo messaggio al Governo per far pressing sulla scelta proposta dall’ordine dei medici”.

Lo scrive sui social la consigliera regionale del M5s Rosa Barone. “A questo si aggiunge per la città di Foggia il silenzio tombale del nostro sindaco Franco Landella che non si sbilancia nel prendersi responsabilità e decisioni impopolari, quando c’è di mezzo la salute, non la politica, e la vera situazione sanitaria del nostro comune la conosce chi è sul territorio e l’amministra. A San Severo, San Nicandro i sindaci hanno assunto una responsabilità molto più netta. Invece nonostante a Foggia la situazione sia gravissima non lo fa. Inoltre potrebbe anche chiudere i mercati, per esempio, visto che la comunità e la città stanno soffrendo”.

In questi giorni i sindaci della Capitanata hanno preso alcune iniziative. Giuseppe Pitta a Lucera ha chiuso gli istituti per 6 giorni in quanto si deve sanificare, Raimondo Giallella a Pietra Montecorvino per una settimana, il sindaco di Troia Leonardo Cavalieri ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado avendo tre classi in quarantena e fino al 22 novembre, “riapriranno quando il numero dei contagi scenderà”. Anche alcuni mercati chiusi in paesi della provincia, cosa per cui gli ambulanti hanno tenuto qualche giorno fa una protesta davanti alla Prefettura.