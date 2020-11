Campo segue Emiliano “Chiudere le scuole pugliesi è stato opportuno”

Manfredonia, 09 novembre 2020. “Chiudere le scuole pugliesi, anche quelle del primo ciclo, è stato opportuno e lungimirante. Lo affermano i medici e gli scienziati consulenti del Governo e della Regione Puglia e lo confermano i dati epidemiologici. È, ormai, fuori discussione che “andare a scuola”, cioé svolgere tutte le attività che precedono e seguono la lezione in classe, espone migliaia di ragazzi, docenti, collaboratori, genitori, parenti al rischio di entrare in contatto con il virus e farsene portatori.

Ha ragione Michele Emiliano quando afferma che è attuale “una situazione di rischio epidemiologico elevato” specificamente all’interno del contesto scolastico.

Ha torto la ministra Azzolina a chiedere “il ritiro di un provvedimento urgente” del presidente della Regione Puglia adottato avendo presente lo stato di emergenza e rispettando le indicazioni del Governo a rendere più restrittive piuttosto che ampliare le norme e le indicazioni dei DPCM. Oggi la priorità è la tutela della salute, che riteniamo prevalente rispetto al diritto al lavoro e all’istruzione, e non c’è dubbio che la scelta del presidente Emiliano sia stata compiuta e reiterata avendo a mente questa priorità.

Comprendo bene quanto sia faticosa per i miei figli e per tutti gli alunni e gli studenti pugliesi e quanto sia impegnativa per i loro genitori e per chiunque debba assisterli durante le ore di didattica a distanza, eppure dobbiamo essere consapevoli che tutti siamo chiamati a sacrificare un pezzo della nostra libertà e della nostra vita per affrontare e superare l’emergenza sanitaria. Per consentire alle famiglie di affrontare un po’ meglio le difficoltà, mi permetto di suggerire al Governo l’estensione alle regioni “arancioni” del bonus baby sitter e del congedo straordinario per i dipendenti, oggi previsto nelle regioni “rosse”.

Alla ministra Azzolina mi permetto di suggerire di evitare la polemica tra istituzioni, che non porta mai nulla di buono in condizioni del genere, e di continuare a lavorare dialogando con le istituzioni territoriali, e non solo con i rappresentanti del movimento di cui è portavoce nel Governo”.

Lo scrive sui social l’avvocato Paolo Campo, consigliere regionale pugliese.