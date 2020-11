Covid: morto anziano di Foggia a Lecce, altro caso grave trasportato in elisoccorso

Foggia, 9/11/2020 – (corrieresalentino) A Lecce l’atterraggio dell’elisoccorso che trasporta malati di Covid da Foggia e da Bari è ormai una scena giornaliera. Dopo un primo volo della speranza da Foggia a Lecce pochi giorni fa, anche ieri all’ora di pranzo sul piazzale antistante lo stadio leccese di via del Mare è atterrato un elicottero con un malato di Covid in condizioni gravissime. Gli ospedali delle province più colpite dalla pandemia, infatti – come Foggia, Bari e Bat – sono ormai vicini alla saturazione. Nella terapia intensiva del Dea di Lecce sono saliti a 15 i pazienti: ieri è morto un anziano di Foggia, lontano dalla sua famiglia, e oggi ne sono arrivati due, uno sempre dalla stessa città del nord della Puglia, dove i “tracciamenti” sono saltati da un po’ per via dei numeri altissimi (in proporzione al personale dell’Asl) di nuovi positivi, l’altro è un uomo di 68 anni di Grumo Appula (provincia di Bari). (corrieresalentino)