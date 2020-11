Foggia. “Pipì in strada, assembramenti, bivacchi: schifo nel Quartiere Ferrovia”

Foggia, 09 novembre 2020. “All’indomani della notizia apparsa sui giornali di due soggetti multati in via Podgora perchè sorpresi senza mascherina, la nostra Associazione denuncia quanto segue. Mentre la Puglia è dichiarata Regione Arancione ed in Capitanata si registrano oltre 200 positivi al giorno e mentre gli Ospedali sono già al collasso, nessuna misura anti-Covid viene rispettata nel quartiere ferrovia, specialmente lungo le vie Podgora, Piave, Isonzo, Monfalcone e Viale XXIV Maggio. Gli assembramenti di persone senza mascherina, il bivacco e i mercatini illegali sono quotidiani e continui in queste strade“. Lo dice in una nota la Presidente degli “Amici del Viale Foggia” Marialuisa de Niro,

“Appare quindi evidente, in piena Pandemia, l’altissimo rischio di diffusione dei contagi causato da tali comportamenti fuori controllo. I residenti impauriti e ormai allo stremo si ritrovano costretti a camminare in strada per l’impossibilità di percorrere i marciapiedi sempre invasi da merci e persone assembrate. Le strade sono luride, intrise di urina e spazzatura poiché si mangia, si beve e si staziona per strada. In questo scenario di pericolo per la salute pubblica è necessario un intervento urgente e serio da parte delle autorità competenti che miri allo sgombero dei mercati e al controllo del rispetto delle norme in modo da salvaguardare la salute dei cittadini, della comunità e degli extracomunitari. Si rileva inoltre che le continue chiamate da parte dei residenti alle forze dell’ordine e i loro sporadici interventi risultano vani per la mancanza di azioni giornaliere programmate che vertano allo sradicamento di tali comportamenti illegali. Detto ciò risulta evidente come una multa a due persone appaia assolutamente insufficiente e inefficace”.