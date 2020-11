Lasorsa: “L’indirizzo è quello di scuole aperte a Orta Nova, Dad su richiesta”

Orta Nova, 09 novembre 2020. “Come già annunciato, quest’oggi sono stato in contatto con il presidente della provincia Nicola Gatta, il quale a sua volta è stato a contatto con il prefetto”. Lo scrive sui social il sindaco di Orta Nova Mimmo Lasorsa in una fase in cui alcuni istituti sono stai chiusi in Capitanata per sanificazione o visto i numeri dei contagi e le classi in quarantena.

“L’indirizzo è quello di far rimanere le scuole aperte concedendo la possibilità alle famiglie, se richiesto, di fare didattica a distanza. I sindaci possono chiudere le scuole solo ed esclusivamente se c’è un numero di casi positivi, all’interno delle stesse, elevati. Fortunatamente le nostre scuole, al momento, non corrono questo rischio. Per quanto riguarda le scuole medie, come appreso dal dirigente scolastico, al momento per problemi tecnici non potrà essere garantita la Dad. Ci stiamo interessando alla questione nonostante nelle numerose riunioni fatte precedentemente, questo problema non sia mai stato posto dagli stessi dirigenti”.