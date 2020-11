Monte Sant’Angelo, olio e turismo nel futuro della piana di Macchia

Monte Sant’Angelo (Foggia), 9/11/2020 – OTTOBRE-NOVEMBRE mesi delle olive e dell’olio. In questa stagione dell’anno maturano tanti frutti fra cui uva spina, castagne, melagrana e via discorrendo, ma fra tutti le olive sono le regine, non foss’altro per quel meraviglioso nettare che producono, delizia del palato e toccasana del corpo, vale a dire l’olio. La sua presenza si annuncia con un profumo intenso che si insinua gagliardo nelle narici, emanato dalle olive rimaste schiacciate sul suolo mentre si coglievano dagli alberi o appena frante dalle macine dei trappeti che rilasciano quel portentoso olio extravergine di oliva, l’oro vede dell’agricoltura.

E’ UN’ATMOSFERA autunnale tutta particolare, speciale, che si può sperimentare attraversando la piana di Macchia rigogliosa di argentei uliveti, che si estende placida tra le falde del Gargano che la proteggono dai freddi del nord e il mare del golfo di Manfredonia che le dona quel tepore che le assicurano un clima temperato. Una piana sempreverde, un tappetto compatto di ulivi andatisi sviluppando nel corso dei secoli. Una oasi paesaggistica stupefacente ma anche una straordinaria ricchezza economica.

QUEI milleottocento e passa di ettari di uliveti sono in grado di produrre, nelle stagioni normali, anche 50/60 quintali di olive per ettaro dai quali i sei frantoi funzionanti ricavano anche oltre i 15 chili di olio extravergine della specialità olive oliarole garganiche. Una produzione considerevole dal valore altrettanto considerevole ma certamente al di sotto di quello che si potrebbe realizzare con una politica economica più razionale che massimizzi le potenzialità di quella piana.

QUELLE centinaia di ettari di oliveti sono infatti suddivise in decine e decine di appezzamenti con un numero infinito di proprietari, molti anche di piccole dimensioni inferiori ad un ettaro. Ognuno pensa per sé. La dispersone di valore e dunque di ricchezza complessiva è enorme. La prospettiva indicata è quella di una grande azienda che riunisca tutte le singole produzioni con un unico marchio che esalti la tipicità del prodotto da promuovere non solo sui mercati nazionali alla stregua di altre realtà analoghe che hanno fatto fortuna. Potrebbe essere il comune di Monte Sant’Angelo del quale Macchia fa parte, a prendere l’iniziativa.

MA NON SOLO uliveti e olio, la piana di Macchia si presta ad interessanti prospettive turistiche valorizzando, ad esempio, il fronte mare. Non mancano in tal senso iniziative che però, contrariamente a quanto concesso per “Baia del Monaco”, non vengono opportunamente sostenute. E se poi il comune di Monte volesse veramente imprimere un colpo d’ala alle attese turistiche, potrebbe riprendere quel magnifico progetto della funicolare aerea Macchia-Monte Sant’Angelo che da sola basterebbe a dare impulso turistico ed economico ad un’area oggi ansimante.

UNA SERIE di iniziative sostenibili che da una parte consoliderebbero le caratteristiche ambientali dei luoghi, dall’altra darebbero una decisa svolta economica ad un’area definita di crisi, con conseguenziali opportunità occupazionali.

Michele Apollonio