Ospedale. “Complimenti dr. Piazzolla, interventi Cerignola – San Severo anche a Manfredonia”

Manfredonia, 09 novembre 2020. “Nell’articolo da me pubblicato il 5 novembre su questo giornale tra le altre precisazioni chiedevo al Direttore Generale: “preso atto che i due ospedali di Cerignola e San Severo sono sotto stress per l’emergenza Covid e il nostro Ospedale ha reparti covid-free liberi potremmo metterli a disposizione, invece di tenerli vuoti, per realizzare interventi di Ortopedia, Chirurgia, ecc.. per pazienti di tutto il nostro territorio dell’ASL e aprire anche un piccolo punto nascita qui a Manfredonia per non far correre rischi alle partorienti, in questa fase drammatica sanitaria, considerata la situazione critica di Casa Sollievo e del Policlinico OO.RR”.

Ieri mattina ho appreso che il Direttore Generale ha provveduto a far convergere tutti gli interventi dei due ospedali qui a Manfredonia. A questo punto devo fare un plauso al Dr.Piazzolla, cosa che mi viene raramente, perche’ quando si fanno le cose per bene bisogna metterle in evidenza. Detto questo adesso aspettiamo che Il Direttore Generale si adoperi per la realizzazione del punto nascita a Manfredonia.

Un altro punto dolente Direttore sono i tamponi. Ma le sembra un paese civile in cui 60.000 abitanti debbano recarsi a San Marco in Lamis per un semplice tampone?. In questi giorni abbiamo visto genitori che hanno dovuto lasciare il loro posto di lavoro per accompagnare appunto i loro figli a San Marco in Lamis. Qui stiamo alla follia. Ma perche’ non ricorriamo anche noi all’aiuto dell’Esercito, della Protezione Civile, per realizzare una postazione per i tamponi? Abbiamo tanti locali che possono adattarsi, per esempio il Palazzetto dello Sport che e’ stato sempre sottovalutato dai nostri amministratori che in questo momento potrebbe essere utile.

Poi parlaremo delle famose USCA per l’assistenza domiciliare a pazienti positivi al Covid ma non abbisognevoli di ricovero e della situazione dei bambini delle elementari che navigano in un mare di confusione. Ma questi importanti problemi saranno oggetto di un prossimo articolo.

Sarei contento di fare altri plausi al nostro Direttore. Aspettiamo”.

Dr. Michele Troiano.