Rapper tedesco originario di Mattinata finisce in questura

Manfredonia, 9/11/2020 – (milanopost) Si chiama Padrino facile, anzi fazile; un padrino disponibile, che non fa storie, che risponde sempre al telefono, che corre agli appuntamenti, anche quelli proposti last minute. Il suo videoclip musicale, Eazy Padrino-Mafia, ha fatto eco, per il colpo di pistola, non due, sparato in aria, dopo 42 secondi dall’inizio del pezzo, verso cielo e mare da una grande terrazza a strapiombo sul mare del Gargano. Per la gioia dei magazine musicali underground tedeschi il cantante è finito in questura, assieme ad un personaggio della clip, un vero pregiudicato, Gianfranco Prencipe, del paese del parco nazionale foggiano del Gargano, Mattinata, che nel filmato, serafico e occhiali scuri, siede, beve il caffè e mostra al rapper come si smonta la pistola. Nel marzo ’18 Razor e Prencipe sono stati oggetto di una vasta operazione di forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia di Manfredonia, Squadra Mobile di Foggia, Squadroni Eliportati Cacciatori, Compagnia Intervento Operativo e Supporto Arma Territoriale) tra perquisizioni e posti di blocco. Finalmente si è svelato l’arcano; Razor non è francoalgerino, anche se lo sembra; non è arabo, neanche turcotedesco. Più fantozzianamente è figlio di emigrante mattinatese in Germania. (milanopost)