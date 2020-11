ZFM,costituito il Gruppo Next Generation UE

Bari, 09 novembre 2020. Il 15 settembre il Governo nazionale ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le nuove generazioni, in risposta all’iniziativa proposta dalla Commissione Europea e approvata dal Consiglio Europeo il 21 luglio 2020, intitolata Next Generation EU (NGEU).

Il progetto al vaglio del Parlamento Europeo dovrà poi essere ratificato dai Parlamenti nazionali. I regolamenti attuativi di NGEU non entreranno in vigore nel 2021, anno in cui sarà possibile presentare ufficialmente i PNRR alla Commissione europea.

Tuttavia, il Governo, allo scopo di avviare un dialogo informale con la Commissione già a partire dal mese di ottobre ha elaborato una proposta di Linee guida per la definizione del PNRR, da sottoporre all’esame del Parlamento nazionale. All’esito di questo primo passaggio parlamentare e in considerazione delle valutazioni di indirizzo che il Parlamento vorrà formulare al Governo, sarà elaborato lo schema del Piano di ripresa e resilienza, recante una previsione razionale e ordinata dei progetti di investimento e riforma.

“E’ a questa occasione irripetibile per l’Italia–sostiene il dott. Gaetano Liantonio presidente dell’Associazone Zona Franca Matera– che sarà possibile riposizionare anche la Basilicata con un’immagine positiva e credibile in Italia e all’estero. Pertanto abbiamo costituito la ZFM Next Generation tra professionisti, imprenditori e tecnici della pubblica amministrazione. Si è inteso così aprire un dialogo con la Regione Basilicata per lo studio di politiche di più ampio raggio che agiranno sulla capacità progettuale della pubblica amministrazione per aumentare sensibilmente la quota degli investimenti pubblici rispetto al PIL, riducendo il divario tra il Sud e il resto del Paese”.

Durante il primo incontro che si è svolto nella sede materana della ZFM sono stati stabiliti i gruppi di studio e lavoro e quindi analizzato il Piano della Resilienza, che erroneamente viene definito Recovery Found, termine sconosciuto agli accordi europei. Infatti, il PNRR non serve ad aumentare il Prodotto interno lordo, non va a beneficio della generazione adulta di oggi, ma è diretto alla next generation, cioè ai giovani; il 60% dei 209 miliardi assegnati all’Italia non aiuterà alcun settore economico a recuperare un pò del fatturato perso con il Covid19. “Anche per questi motivi–conclude Liantonio– il gruppo di studio vuole far sentire la sua voce e rispondere alla sfida di immaginare il proprio futuro non solo sul piano dei contenuti, ma anche su quella della governance del processo. Di conseguneza già da sabato prossimo l’accento sarà posto sulla visione di uno sviluppo sostenibile, coerenza e trasparenza delle politiche di sviluppo, efficacia della governance”.