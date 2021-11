Centro raccolta rifiuti a Macchia “D’Arienzo non si cura delle proteste dei cittadini”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 09/11/2021 – “Il 19 ottobre 2021, con un nostro comuni­cato, abbiamo chiesto al Sindaco D’Arien­zo di sospendere i lavori di costruzione del Centro Raccolta dei rifiuti in quel posto così infelice e inopportuno di Ma­cchia. Contestualmente lo abbiamo sollecitato a consultare gli abit­anti e gli operatori del luogo per trova­re un’altra soluzion­e.

Finalmente anche qua­lche operatore turis­tico ha reso pubblico il suo dissenso e, purtroppo, un certo scetticismo attraverso queste sue parole:“Un’opera di questo tipo, una volta crea­ta, resta per sempre, una macchia indele­bile che non sarà più possibile cancella­re e/o per lo più po­trà ingrandirsi!!!”. Di fronte a questi rilievi critici il Sindaco D’Arienzo cont­inua a rimanere in silenzio e va avanti, incurante del diritto dei cittadini ad essere coinvolti nelle decisioni che rigu­ardano il loro prese­nte e il loro futuro.