Clemente: “Un altro tribunale in Capitanata: è un nostro dovere”

Nota del consigliere regionale Sergio Clemente, componente della Commissione regionale di studio sulla criminalità organizzata.

“L’analisi e i numeri, che il Procuratore di Foggia, il dottor Ludovico Vaccaro, ha fornito alla Commissione regionale di studio sulla criminalità organizzata, impongono un serio coinvolgimento da parte nostra, come Consiglio regionale, affinché la provincia di Foggia sia inserita nella intensa stagione di riforme, che è in atto nel Paese anche nel settore dell’amministrazione della giustizia.

Le 60 operazioni antimafia e le 400 ordinanze di custodia cautelare, condotte dalla strage del 9 agosto 2019 in cui sono rimasti uccisi per mano mafiosa i fratelli Luciani, raccontano un territorio infestato dalla criminalità organizzata, crocevia di traffici di stupefacenti, sequestrati in questi anni per decine di tonnellate.

Lo Stato ha acceso dei riflettori di legalità formidabili, che rischiano però di essere inficiati dalla lentezza della giustizia, causata dai 12mila processi pendenti in fase dibattimentale e dalla presenza di un solo tribunale, quello di Foggia, per una sola provincia più estesa dell’intero Molise, dove ne esistono tre. I numeri non tornano per la Capitanata, per ampiezza di poco inferiore all’Abruzzo, dove ci sono ben otto procure.

Il Procuratore ha denunciato anche la gravissima carenza di personale. Ecco perché come Commissione intendiamo proporre una mozione che impegni la Giunta regionale a richiedere al Governo nazionale una attenzione particolare al territorio pugliese e alla provincia di Foggia nello specifico, con il ripristino di un altro tribunale e di un’altra procura.

Il numero di consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose in tutta Puglia e il caso del Comune di Foggia sono un allarme importante: se le istituzioni rappresentative sono l’asse portante della nostra democrazia costituzionale, il loro operare è stimolato e controllato dai presidi giudiziari di prossimità, che realizzano un equo accesso alla giustizia. Le comunità di Capitanata hanno diritto ad un “servizio giustizia” tempestivo e vicino alle proprie esigenze”.