D’Attis e Damiani (FI) incontrano Berlusconi “A Manfredonia risultato lusinghiero”

Manfredonia (Foggia), 09/11/2021 – (brindisisera) “Trascorrere del tempo con Silvio Berlusconi significa condividere idee e progetti con un leader, un vero statista, che ha una visione chiara e lungimirante dei maggiori temi che interrogano la politica

nazionale ed internazionale”. Lo dichiarano il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, ed il vice commissario, il sen Dario Damiani, a margine dell’incontro convocato dal presidente Berlusconi con tutti i coordinatori regionali azzurri.



“Siamo stati ad Arcore con il nostro presidente -aggiungono- per un incontro franco e amichevole, durante il quale ci siamo confrontati su diverse questioni. Abbiamo condiviso un programma per organizzare ancor meglio il partito in tutto il Paese: senza Forza Italia non si vince e oggi la nostra forza è anche la capacità che abbiamo di organizzare il partito nei territori. Siamo contenti che il presidente abbia apprezzato e stia apprezzando il lavoro che stiamo portando avanti in Puglia: Forza Italia, nella nostra Regione, ha conquistato percentuali quasi sempre a doppia cifra alle ultime amministrative nei Comuni in cui ci siamo presentati con il simbolo.