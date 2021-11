De Sabato suona la carica: “Per Foggia saremo Noi cittadini il motore della ripartenza”

(nota stampa). Il giorno 18 Novembre alle ore 18:30 presso il Cineteatro della Sala Farina, insieme ad un gruppo di amici e cittadini Foggiani, presentiamo il nostro lavoro per la città di Foggia.

PROGETTO CONCITTADINO FOGGIA è il risultato degli ultimi 3 anni di impegno civico, politico e culturale. Si rivolge a tutte le persone e le realtà della società civile che intendono costruire un città più equa, solidale e unita.

La nostra è una scelta per il Futuro, una scelta civica, libera, solidale , ecologista e progressista. Non dovremo usare le nostre energie e competenze per combattere il vecchio ma per costruire il nuovo.

Siamo parte attiva di una città che osa. Una città diversa, ancora tutta da immaginare, per cui vale la pena battersi. Un sogno che si può realizzare.

Vogliamo ridare senso ad una politica che sappia culturalmente ridefinirsi, che sappia abitare i luoghi, che pensi alle nuove generazioni. Il capitale sociale, da sempre riconosciuto come misura della fiducia e della qualità delle relazioni.

E saremo Noi , i cittadini, il motore della Ri – partenza. Abbiamo una sfida importante davanti: Costruire insieme il programma. E’ un lavoro che richiede pazienza ma è necessario perché Foggia ha bisogno di unirsi intorno ad un’ idea di città capace di tenere insieme tutti.

La Politica così come ci viene proposta non va bene. E’ un disco rotto, incapace di intercettare non solo i bisogni ma anche le Passioni dei cittadini.

La nostra funzione sarà risvegliare la passioni sopite e metterci all’ascolto di nuove, “Non con l’IO ma con il NOI”.

Ma è soprattutto dalla percezione del vivere quotidiano che emerge un senso diffuso di disagio ed un malessere per lo stato di abbandono in cui la città è proiettata ormai in maniera irreversibile.

È pertanto molto più di un tentativo e per questo ci siamo presi tutto il tempo necessario per trovare modi diversi per condividere pensieri complessi, provando a renderli più semplici e un pizzico più interessanti.

Siamo partiti dalle domande che tanti di noi hanno iniziato a farsi rispetto al loro rapporto con la città.

Perché se abbiamo iniziato a mettere in dubbio la capacità del posto che amiamo di rispondere ai nostri desideri e bisogni, allora forse ci sono un po’ di cose che dobbiamo rimettere in discussione e sistemare. La società civile si è svegliata e c’è l’esigenza di una progettazione partecipata.

Abbiamo bisogno di una nuova quotidianità, è necessarioRi- progettarsi. La costruzione organica di una reazione passa inevitabilmente dalla consapevolezza del NOI. Sforziamoci di farne una questione collettiva, di farne un’occasione per RI-costruire una città migliore.

Vi va di farlo insieme?

Antonio De Sabato – Presidente Associazione Culturale Possibili Scenari – Uniti da Foggia – Referente Legalità Aics Foggia