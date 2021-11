Illiceto: “Manfredonia illuminata per un nuovo illuminismo”

Via l’inciviltà e i soprusi. Via le connivenze e le tante forme di omertà. Via le furberie dei soliti pochi sempre pronti ad approfittare del sonno altrui. Via le paure che ci rendono ostaggio delle tante forme di illegalità. Facciamo nostro il motto dell’illuminismo: “Sapere aude”, cioè abbi il coraggio di usare la tua ragione, cioè usare sempre il buon senso. Pensare prima di agire e di fare qualche scelta. Mettere in conto anche gli altri e la comunità nelle proprie scelte. Non si esiste da soli. Siamo comunità. Che vengano le luminarie. Ma se non accendiamo la luce della nostra interiorità di nuovo sarà l’oscurità. Perciò, buona ripartenza a tutti con la luce della ragione unitamente a quella del cuore!