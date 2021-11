Manfredonia. Ecco il possibile Consiglio comunale con il sindaco Gianni Rotice

STATOQUOTIDIANO.it, 09.11.2021. Manfredonia attende il ballottaggio del 21 novembre per il nuovo Sindaco, dopo 2 anni circa di Commissariamento per il duplice scioglimento del Consiglio comunale.

Con l’esito del ballottaggio, tra la coalizione di centrosinistra guidata da Gaetano Prencipe, e quella del candidato del centrodestra Gianni Rotice, si andrà dunque a delineare il nuovo Consiglio e la relativa Giunta comunale.

In attesa di conoscere chi tra Rotice e Prencipe sarà il nuovo sindaco, in base ai quozienti e ai calcoli dell’attuale legge elettorale, e comprendendo il cd ‘premio di maggioranza‘, questa – da raccolta dati di StatoQuotidiano – la composizione del Consiglio comunale con il sindaco di centrosinistra Gaetano Prencipe.

Coalizione centrodestra – candidato a sindaco Gianni Rotice (Maggioranza)

Forza Italia – 7 consiglieri comunali

Strada Facendo – 6 consiglieri comunali

Meloni – 1 consigliere comunale

Io sono Gianni – 1 consigliere comunale

Gaetano Prencipe (candidato a sindaco coalizione centrosinistra – consigliere comunale) – opposizione, consigliere comunale (1)

Progressisti DEM – 2 consiglieri comunali

Valentino Mariarita – 347

Ciuffreda Massimo- 296

Progetto Popolare – 1 consigliere comunale

Molo 21 – 1 consigliere comunale

M5S 2050 – 1 + 1

Raffaele Fatone (Candidato a sindaco coalizione M5s 2050)

Agiamo

Giulia Fresca (candidato a sindaco per la coalizione P.E.R. la Città).

Con Manfredonia

Maria Teresa Valente (candidato a sindaco per la coalizione Con Manfredonia -MD).

La suddivisione dovrebbe prevedere 15 seggi per la maggioranza, 9 per i consiglieri dell’opposizione.

Dunque, dovrebbero essere garantiti i 4 posti in consiglio comunale per: 1 tra Prencipe e Rotice, 1 per Raffaele Fatone (m5s 2050), 1 per Giulia Fresca (p.e.r. la città), 1 per Maria Teresa Valente (con – md). Escluso il candidato a sindaco di Azione di Carlo Calenda, Tommaso Rinaldi.

Prencipe e Rotice pronti a offrire assessorati per il ballottaggio?

Naturalmente tanto per Fatone quanto per Maria Teresa Valente e Giulia Fresca ci sarebbe la possibilità di un posto nella prossima Giunta comunale: Fatone (delega all’urbanistica, vice-sindaco?) se sosterrà il centrosinistra, escludendo un appoggio al candidato a sindaco Rotice; Maria Teresa Valente (delega al personale?) e per il quale si ipotizza un sostegno per ideologia per Prencipe, al netto degli storici ottimi rapporti tra Rotice e Angelo Riccardi, sostenitore di CON. Un grande peso per le scelte delle altre liste sarà dato da Bari, direttamente dal presidente Emiliano, già intervenuto prima della presentazione delle liste a Manfredonia (alleanza saltata tra con – md e coalizione m5s2050).

Infine un assessorato sarebbe stato o potrebbe essere promesso, da Prencipe e da Rotice, anche a Giulia Fresca (delega alla cultura?) di Agiamo.

In questo caso si libererebbero tra 1 e 3 posti per i candidati al Consiglio Comunale, con subentro dei candidati al consiglio comunale nelle liste interessate (vedi sopra) con le maggiori preferenze in base al voto degli elettori dello scorso 7 novembre 2021.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it