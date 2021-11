(nota stampa). “Il centrosinistra è vivo e credibile, così come il candidato sindaco che lo rappresenta, Gaetano Prencipe, il più votato al primo turno.

Gli elettori si sono pronunciati con un’affluenza superiore alle previsioni e alle aspettative, scegliendo chiaramente la coalizione ed il candidato contro cui si sono quotidianamente scagliati gli avversari. Siamo risultati i più attendibili per il futuro governo di Manfredonia e le idee programmatiche sono state valutate come le più adeguate ad affrontare i problemi attuali e promuovere la rinascita della città.

La lista Progressisti Dem Manfredonia è stata la più votata tra quelle che compongono la Rete Civica, Democratica e Popolare – 3.592 voti – offrendo un contributo decisivo alla determinazione del risultato ampiamente positivo.

Oltre alla meritata soddisfazione per quanto realizzato da un ben assortito gruppo di donne e uomini per la prima volta impegnati in una campagna elettorale, avvertiamo fortemente la responsabilità che deriva da tanto consenso e di cui siamo pronti a farci carico mettendo a disposizione di Gaetano Prencipe le nostre migliori risorse per il buon governo della città.

La realizzazione di questa volontà dipende, ancora una volta, dagli elettori che saranno chiamati alle urne domenica 21 novembre. A loro esprimiamo il nostro profondo ringraziamento per il consenso accordatoci domenica scorsa e ancora a loro chiediamo di sostenere e votare Gaetano Prencipe. In questo modo riusciremo a portare a compimento il progetto di rinnovamento della rappresentanza dei manfredoniani in Consiglio comunale, lo stesso che la lista Progressisti Dem Manfredonia interpreta in modo esemplare”. (nota stampa).