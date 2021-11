Perché ascoltare musica è importante

Ascoltare musica è un piacere. Nessuna persona odia la musica a prescindere. Magari non può piacere un genere. E ci può stare. Ma a nessuno non piace nessuna tipologia di armonia.

La musica, infatti, ha accompagnato la storia dell’uomo fin dall’antichità e ancora oggi è un leit motiv fondamentale per tantissimi.

Ma perché la musica è così importante? Abbiamo provato a spiegarne le ragioni.

Perché accorcia le attese

Immagina di aspettare due ore nelle Poste o in qualche ufficio pubblico. Ebbene, quei momenti sembrano davvero interminabili. Però, all’opposto, sembrano trascorrere più velocemente quando ascolti la tua musica preferita.

Perché ti concentri su quello e non più sul fatto che devi aspettare. In questo modo, infatti, voli con la fantasia e immagini situazioni – belle o brutte che siano – che ti estraniano dal contesto reale che stai vivendo in quel momento.

Non è certamente un caso che esistano convertitori formato YouTube mp3, nel senso che scaricano i video da YouTube trasformandoli nel formato audio più famoso al mondo.

E che, ovviamente, leggono tutti gli smartphone di questo mondo.

Perché ti fa riflettere

Le decisioni migliori vengono prese quando si ascolta musica. Non è una opinione ma spesso è un dato di fatto. Nel senso che, comunque, la musica può invogliare a trovare il coraggio o lo slancio per dare/dire certe cose.

Ad esempio, se ci si è lasciati dopo una relazione, si possono ascoltare musiche strappalacrime oppure che possono invitarti a ricominciare e a metterti alle spalle tutto.

Senza dimenticare che, magari, ti fa sentire anche parte di una comunità. Magari, se ti piace il cantante X, puoi tranquillamente chiedere ai fan se esistono delle canzoni che sono legati alle tue situazioni. E chissà che proprio da queste situazioni tu non possa ampliare la tua cerchia di conoscenze

Perché ti fa rilassare

Sì, la musica rilassa. Ovviamente non è quello l’unico scopo della musica e può avere una multitudine di funzioni e benefici che è quasi impossibile elencare adesso.

Ad esempio, se ascolti una musica leggera di sottofondo, quasi ti viene da addormentarti. Nel senso buono del termine. Ovviamente, se vai in discoteca, il tenore della musica sarà diverso. Anzi, esattamente l’opposto. Però, comunque, ti incita pur sempre a un certo comportamento (in questo caso di ballare).

Che sia rilassarsi o per scatenarti in pista, non fa alcuna differenza. La musica fa bene. Anche per un altro motivo che ti spiegheremo nel prossimo paragrafo.

Perché ti fa stare bene

Sapevi che esiste una cosa chiama ‘musicoterapia’? Praticamente, ti tratta di una terapia che coinvolge la musica. Serve per limare alcuni problemi di una persona o, comunque, accompagnarlo nel percorso di guarigione. È una scienza che solo negli ultimi anni ha avuto l’importanza che merita ed è tra gli strumenti non verbali più potenti che ci siano. Essendo che si tratti di scienza, non può essere, ovviamente, improvvisata. Ma, al di là di questo, ascoltare buona musica e fare un percorso in tal senso, aiuta a guarire. E a stare meglio! (nota stampa).