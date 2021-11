TOP 5 migliori casinò online Italia

È innegabile che c’è un vero appetito per i casinò online. Con una così ampia selezione di casinò tra cui scegliere, è naturale che i giocatori siano interessati ad avere una lista definitiva delle migliori piattaforme di casinò online italiani a loro disposizione. Sappiamo tutti quanto possa essere difficile scegliere una nuova serie da guardare su Netflix, quindi abbiamo condotto un’analisi approfondita di tutti i principali casinò online in Svizzera. Così facendo, siamo riusciti a scegliere i 10 migliori casinò online in Svizzera e a classificarli.

I 10 migliori casinò per i giocatori della Svizzera in generale.

Lista dei 5 migliori casinò online italiani 2021:

NetBet Casinò – offerta di benvenuto casinooOnline 200€ + 200 giri gratis; 888 Casinò – bonus di benvenuto 125% fino a 500€ sulla prima ricarica; Star Casinò – bonus di benvenuto fino a 500€ + fino 100 free spins; LeoVegas – bonus fino a 1.000€ alle slot + fino a 225 free spins; Betway Casinò – bonus del 100% sul 1° deposito minimo di 20€;

Recensione dei migliori casinò online

Nella prossima sezione, forniremo un rapido riassunto di tutti i casinò che sono presenti nella nostra lista Top.

Molte persone sarebbero perdonate se pensassero che un casinò online è un casinò online. Siamo qui per dirvi che semplicemente non è così, poiché ci sono una serie di caratteristiche che distinguono i migliori casinò online in Italia dal resto della concorrenza.

Abbiamo analizzato sistematicamente tutti i casinò online popolari per produrre questa lista imparziale dei 5 migliori casinò online in Italia, quindi speriamo che la troviate utile e perspicace.

Come abbiamo scelto i migliori casinò online

Una pletora di fattori diversi è stata considerata al fine di compilare la nostra lista dei migliori casinò online in Italia nel 2021. Ogni concorrente è stato valutato attraverso una serie di metriche qualitative e quantitative, e il loro punteggio cumulativo è stato utilizzato per determinare la loro posizione nella lista. Ecco la nostra lista di metriche:

Abbiamo indagato su quali protocolli ogni casinò online ha in atto per assicurare trasparenza e correttezza. Giocare un gioco truccato non è né piacevole né giusto

Abbiamo esaminato le recensioni dei clienti per ogni casinò online attraverso una serie di forum di recensioni accreditati. Le recensioni aiutano a prendere decisioni su ogni genere di cose, e scegliere un casinò online non è diverso

Abbiamo valutato quale fosse la reputazione di ogni casinò online all’interno dell’industria. Se i giocatori stanno per depositare grandi somme del loro prezioso denaro, allora hanno bisogno di fidarsi del casinò online.

Abbiamo documentato quali bonus venivano offerti ai nuovi membri. Naturalmente, i clienti sarebbero stati attratti dalle piattaforme di casinò online che pagano di più.

Abbiamo valutato ogni concorrente in base al fascino visivo del loro sito web. Nessuno giocherà su un sito che sembra un povero progetto scolastico.

Abbiamo anche valutato i siti web in base alla loro funzionalità. I siti web lenti e goffi semplicemente non saranno tollerati da nessuno nel mondo moderno e tecnologicamente guidato.

Abbiamo anche assegnato ad ogni concorrente un punteggio basato sul numero di giochi online offerti. Questo è uno dei maggiori fattori di differenziazione tra le piattaforme di casinò online.

Infine, ad ogni contendente è stato assegnato un punteggio in base al livello di servizio clienti offerto ai loro membri. È giusto che un giocatore che sta spendendo tempo e denaro su una piattaforma debba avere accesso all’aiuto se e quando è richiesto.

Il gioco d’azzardo online in Italia è legale?

Il gioco d’azzardo è un’attività universale che ha permeato tutti e quattro gli angoli del mondo. Piace a milioni di persone e offre una fonte di reddito potenziale e di divertimento garantito.

In Italia la legge dichiara il gioco d’azzardo illegale, ma vi è un’eccezione. Se si ha la licenza dello Stato si può svolgere tale attività. A occuparsi del controllo e del rilascio delle autorizzazioni è l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato.

Tuttavia, grazie a internet, questo non è affatto un problema. Questo perché la legge non tiene conto di nessun sito o istituzione di gioco d’azzardo che abbia sede all’estero. Tutti i casinò online menzionati sopra offrono conti ai residenti in Italia, e poiché queste società sono tutte basate offshore, nessun residente in Italia sta contravvenendo alla legge giocando su una di queste piattaforme. Chiunque può giocare alle slot online senza timore di essere perseguito, purché abbia più di 18 anni.

Il governo della Svizzera ha delegato la supervisione normativa delle varie componenti dell’industria del gioco d’azzardo a un certo numero di unità governative minori. Per esempio, un ispettorato dei casinò è stato formato per regolare tutte le attività legate ai casinò che si svolgono nel paese.

Metodi di pagamento per l’Italia

I giocatori in Italia possono avvalersi di una varietà di metodi di pagamento per depositare nei loro conti. Le carte di debito/credito rimangono di gran lunga i metodi di pagamento più popolari per depositare nei conti in denaro reale dei casinò online. Praticamente tutte le carte popolari sono accettate e hanno il loro portale di pagamento integrato nella pagina di pagamento del casinò online.

Chiunque abbia prestato attenzione alle notizie negli ultimi mesi saprà che c’è molto slancio dietro le criptovalute e il loro potenziale per servire come valuta legale nei prossimi anni. Questo non è passato inosservato nell’industria dei casinò online, con molti che si stanno muovendo rapidamente per permettere ai loro membri di pagare e giocare in una varietà di criptovalute diverse.

Mentre le criptovalute non possono attualmente essere usate come metodo di pagamento in tutti i casinò online in Svizzera, sembra inevitabile che ogni casinò online dovrà iniziare ad accettarle man mano che le criptovalute cominciano a vedere una sempre maggiore adozione nella società in generale.

PayPal è un’altra scelta popolare per i giocatori per depositare i loro fondi nei casinò online in Italia. La loro reputazione e l’enfasi sulla sicurezza hanno fatto sì che una grande coorte di giocatori si senta più sicura nel depositare i propri fondi attraverso PayPal.

Metodi di prelievo per i casinò online in Italia

Proprio come per i metodi di pagamento, c’è una vasta gamma di diversi metodi di prelievo disponibili per i membri delle piattaforme di gioco online.

Fortunatamente, la maggior parte dei casinò online in Italia vi permetterà di collegare la vostra carta di debito/credito al vostro conto e di prelevare qualsiasi vincita su di essa istantaneamente. Questa è l’opzione che la maggior parte dei giocatori sceglie di utilizzare, in quanto è probabilmente il modo più semplice per farlo. Il denaro arriva nello stesso modo in cui è uscito.

Un altro metodo di prelievo che sta diventando sempre più popolare tra i giocatori è l’uso di un portafoglio elettronico. Gli e-wallet sono pacchetti software che memorizzano digitalmente tutte le tue informazioni di pagamento e le collegano ai venditori. La loro crescente popolarità è radicata nel fatto che eliminano la necessità di inserire continuamente i dettagli della carta, le credenziali di accesso e le password.

Si scopre che le persone non sono solo desiderose di depositare nei casinò online utilizzando le criptovalute, perché stanno anche dimostrando di essere un metodo di prelievo sempre più popolare. Questo non dovrebbe sorprendere nessuno, dato che il clamore che circonda materie prime come Bitcoin ed Ethereum continua a crescere di giorno in giorno. Qualsiasi casinò online che non permette ai suoi membri di ritirare le loro vincite sotto forma di criptovaluta corre presto il rischio di essere lasciato indietro dalla concorrenza.

Depositare e giocare con soldi veri

Possiamo tutti garantire il fatto che la varietà di giochi offerti dai casinò online sono esilaranti e offrono una grande forma di rilascio dallo stress della nostra vita lavorativa quotidiana. Tuttavia, se siamo totalmente onesti con noi stessi, questa non è la ragione principale per cui le persone sono attratte dai casinò mobili.

No, la ragione per cui i casinò online hanno dimostrato di essere un tale successo globale è che ci offrono la possibilità di giocare con soldi VERI. Una partita alla roulette è una scarica di adrenalina, anche prima di mettere in conto la piccola questione di una grande somma di euro che dipende dal risultato.

Depositare soldi veri in un casinò mobile non potrebbe essere un processo più semplice. Con pochi clic, i giocatori saranno in grado di specificare un metodo di pagamento insieme a quanto desiderano depositare sul loro conto. Alcuni dei più sofisticati software di elaborazione dei pagamenti sono utilizzati per assicurare che i depositi siano processati immediatamente e che i giocatori possano iniziare a giocare senza ritardi.

Vale anche la pena notare che le somme di denaro disponibili per essere vinte possono essere da capogiro, con jackpot roll-over che spesso si accumulano in centinaia di migliaia di euro.

Bonus di deposito e programmi di fedeltà nei casinò online

Le piattaforme di gioco d’azzardo online sono spesso diffamate e ritratte come imprese che non si preoccupano minimamente dei loro clienti fedeli. Questo non è altro che un mito urbano, perché quasi tutti i casinò online offrono un’intera serie di bonus per i nuovi membri insieme a programmi di fedeltà e schemi VIP per i loro membri che continuano a tornare per avere di più.

I bonus di deposito sono un modo per i casinò di qualità per cercare di invogliare i nuovi membri a fare il grande passo e unirsi alla loro piattaforma. Questi bonus possono essere estremamente generosi, con alcuni casinò online che arrivano ad offrire un bonus di casinò online fino a 2000 euro! Ma molti casinò online offrono anche cose come giri gratis in combinazione con una ricarica di denaro, dando ai nuovi membri un assaggio della gamma di giochi disponibili sul loro sito web.

È anche importante notare che i casinò di qualità non considerano i loro clienti fedeli solo come numeri. Al contrario, i migliori casinò online offrono lucrativi programmi di fedeltà che premiano i membri che depositano, ritirano e giocano regolarmente sulla loro piattaforma. La maggior parte delle volte, questi programmi di fedeltà sono suddivisi in livelli, per cui i membri possono ottenere benefici sempre più eccitanti man mano che salgono nei ranghi del programma.

Vantaggi del casinò mobile

Viviamo in un mondo in cui l’innovazione tecnologica progredisce ad un ritmo rapido. Le industrie che non riescono a stare al passo con le tendenze tecnologiche contemporanee sono destinate a soffrire. È quasi insincero riferirsi a uno smartphone di fascia alta come a un telefono perché, a dire il vero, è più simile a un supercomputer portatile.

Al giorno d’oggi, le persone si aspettano di essere in grado di fare tutto attraverso i loro telefoni. Il gioco d’azzardo online non è diverso, ma i migliori casinò online lo hanno riconosciuto e hanno dato la priorità allo sviluppo di piattaforme mobili versatili e potenti.

Giocare su un casinò mobile ha diversi vantaggi impliciti rispetto al gioco su un desktop. Naturalmente, il primo è la portabilità offerta dal giocare su uno smartphone. Non importa se sei all’aeroporto, dal dentista o nel tuo bar locale, la tua app di casinò online ti darà accesso ai migliori casinò in Italia.

Inoltre, i casinò online hanno quasi sempre una maggiore selezione di giochi da giocare rispetto ai casinò che troveresti in una grande città. Quindi, non solo eviterai l’inconveniente di dover navigare attraverso il trambusto per raggiungere un casinò, ma avrai anche una maggiore selezione in un luogo di tua scelta.

Qualcosa che è anche importante per molti giocatori è la capacità di rimanere anonimi quando si gioca online. Sfortunatamente, il gioco d’azzardo porta ancora connotazioni negative in alcuni circoli sociali, quindi l’opportunità di rimanere anonimi quando si gioca offre grande conforto ad alcuni giocatori, assicurandosi che non influisca sul loro sviluppo professionale.

Slot machine online

Se stai per diventare un membro di una piattaforma di casinò online che paga velocemente, allora è quasi garantito che stai per giocare alle slot online. Con il tocco di un pulsante, fai girare le slot e aspetti di vedere se sei fortunato! I giochi semplici sono sempre i più coinvolgenti, e le slot online sono un’ottima scelta quando ti senti stanco e letargico dopo una lunga giornata di lavoro.

Anche se è facile da giocare, questo non significa che sia povero da pagare! I giocatori possono vincere grandi somme di denaro quando vincono alle slot online.

Roulette

Devo ammettere che questa è la mia preferita. È un gioco che combina alte puntate con una seria scarica di adrenalina. C’è una ragione per cui questo gioco è menzionato in quasi tutte le recensioni di casinò online che sono state pubblicate.

La bellezza del gioco è che il giocatore può controllare l’elemento rischio/ricompensa. Se ti senti fortunato, allora puoi puntare tutto su un singolo numero che esce. Tuttavia, se preferisci adottare un approccio più conservativo, allora puoi elaborare una strategia come quella di attenersi ai numeri pari o ai numeri rosso/nero.

Blackjack

Per i giocatori esperti, questo è un gioco che non ha bisogno di presentazioni. È una prova di forza mentale, fiducia e determinazione.

Il gioco viene giocato usando un mazzo standard di 52 carte. L’obiettivo è relativamente semplice – cercare di accumulare una combinazione di carte che ammonti a un totale superiore a quello del mazziere. Come tale, i giocatori stanno giocando contro il mazziere piuttosto che l’uno contro l’altro. Tuttavia, c’è una clausola aggiuntiva che stabilisce che questa combinazione non può sommare un importo superiore a 21.

Questo famoso gioco sarà disponibile in tutti i migliori casinò online.

Baccarat

Il baccarat è un altro famoso gioco di carte che si gioca in ognuno dei migliori casinò online.

Nel suo cuore, il baccarat è un gioco di confronto delle carte. Il gioco è giocato tra due mani, la mano del giocatore e la mano del banchiere. Ad ogni giro di gioco, ci sono tre possibili risultati – ‘giocatore’, ‘banchiere’ o ‘pareggio’.

C’è una certa complessità associata alle regole di questo gioco, quindi ai neofiti si consiglia di leggere le regole prima di giocare con grandi somme di denaro.

Poker

Questo è forse il gioco di casinò più famoso di tutti. Se riesci a trovare qualche recensione online di un casinò che non offre il poker come chicca, allora mi mangerò i calzini.

Una parte importante del fascino del poker è il fatto che è un gioco che richiede pianificazione e disciplina per vincere. In termini profani, l’obiettivo di una partita di poker può essere riassunto nel cercare di vincere un piatto di soldi. Ogni giocatore deve scommettere sulla forza della sua ‘mano’ (le carte del mazzo di 52 carte che gli sono state assegnate).

Ai giocatori non viene data alcuna indicazione su quali carte siano state date agli altri giocatori. Come tale, la capacità di nascondere le proprie emozioni è un aspetto cruciale per essere un grande giocatore di poker. Non puoi dare ai tuoi avversari alcuna indicazione di quanto forti o deboli possano essere le tue carte.

FAQ: Domande frequenti sul gioco d’azzardo online

Qui puoi trovare una lista di risposte ad alcune delle domande più frequenti relative ai nuovi casinò online che sono disponibili per i giocatori in Italia.

Qual è il miglior casinò online in Italia?

Sulla base delle nostre analisi comparative, possiamo concludere che LeoVegas Casino è il migliore di tutti i casinò online italiani. LeoVegas Casino offre una selezione colossale di giochi, eseguiti su un software leader del settore che è praticamente perfetto in ogni modo. Ha una reputazione fantastica e potrebbe rimanere in cima per un bel po’.

I casinò online sono legittimi in Italia?

Assolutamente sì. Ogni casinò in Italia che trovi sul tuo motore di ricerca preferito è perfettamente legittimo. Al fine di ottenere una licenza di commercio, tutte le piattaforme di gioco d’azzardo devono partecipare a regolari verifiche e valutazioni di conformità normativa. Inoltre, tutti i casinò online sono obbligati a mostrare il loro accreditamento industriale sul loro sito web.

Posso vincere soldi veri nei casinò online?

Sì, è possibile vincere soldi veri in tutti i casinò online. Questo denaro reale può essere ritirato sulla tua carta di debito/credito, portafoglio elettronico, conto bancario o anche sul tuo portafoglio di criptovalute in pochi minuti per poterlo spendere in qualsiasi cosa tu voglia.

Come iniziare a giocare in un casinò online?

Iniziare a giocare in un casinò online di tua scelta non potrebbe essere più semplice. Quando scegli un casinò online, devi semplicemente creare un conto con loro e inserire alcuni dettagli. Questo processo in genere richiede solo pochi minuti ed è stato progettato per essere il più semplice possibile. Non dovrai aspettare molto prima di poter iniziare a vincere soldi con le slot online.

Quanto posso vincere in un casinò online?

Puoi vincere una quantità di denaro che fa strabuzzare gli occhi. Alcuni casinò online offrono jackpot progressivi che si accumulano giorno per giorno quando non vengono vinti. Alcuni di questi sono stati conosciuti per raggiungere importi fino a 500.000 dollari. Se decidi di giocare al casinò online con soldi veri, hai la possibilità di vincere alla grande.

Gioco d’azzardo responsabile

In tutto questo articolo, abbiamo riconosciuto tutti gli aspetti positivi del gioco d’azzardo online e dei giochi offerti dai casinò online. Sfortunatamente, bisogna riconoscere che il gioco d’azzardo nei casinò online può avere un lato oscuro. Le persone hanno perso grandi somme di denaro, le loro case, e i loro posti di lavoro dopo essere diventati dipendenti dal ronzio offerto dai casinò online.

La dipendenza dal gioco è un problema molto reale che è endemico in tutta l’industria. Fortunatamente, i migliori casinò lo riconoscono e sono stati proattivi nell’implementare misure progettate per minimizzare i potenziali danni della dipendenza dal gioco online.

Molti casinò online in Italia impongono un limite di deposito entro un periodo di 24 ore. Questo è progettato per salvarti da te stesso nei momenti in cui il tuo senso potrebbe abbandonarti. Possono anche imporre periodi di time out obbligatorio dopo che un membro ha giocato ininterrottamente per un determinato periodo di tempo. È importante fare una pausa e ricordare che il gioco d’azzardo dovrebbe essere un divertimento.

Il gioco d’azzardo responsabile consiste nell’assicurare che i giochi rimangono giochi e che lo scopo dell’esercizio sia quello di divertirsi. Non scommettere mai soldi che non puoi permetterti di perdere, e a volte può essere utile ricordare a te stesso che le cose non vanno sempre secondo i piani. Fare questo vi assicurerà di avere una meravigliosa esperienza quando giocate sui migliori casinò online in Italia. (nota stampa).