Valente “Movimento ‘Con’ sesto per preferenze: è stato un risultato eccezionale”

Manfredonia (Foggia), 09/11/2021 – “Con le elezioni del 7 novembre si è concluso un percorso duro e ricco di emozioni. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me come candidato sindaco e che hanno scelto le candidate ed i candidati delle liste CON Manfredonia e MD, che insieme a me hanno remato controcorrente dal primo all’ultimo giorno. Non è stato semplice dover giocare continuamente in difesa contro i falsi pregiudizi che volevano relegarci in un angolo, ma alla fine siamo riusciti a dimostrare che coerenza e lealtà vengono premiati.